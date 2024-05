Heute im TV: Einer der besten Action-Blockbuster der Filmgeschichte lässt euch 2 Stunden lang kaum atmen

Heute kommt ein Action-Film im TV, der seinesgleichen sucht. Mehr Bombast, coolere Inszenierung und ein besseres Schauspiel-Duo in den Hauptrollen geht nicht.

Wenn ihr heute Abend noch nichts vorhabt und Action- sowie Endzeit-Filmen auch nur das Geringste abgewinnen könnt, solltet ihr dringend den TV anwerfen. Mit Mad Max: Fury Road könnt ihr euch einen der besten Filme des Genres anschauen und werdet es mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit nicht bereuen.



Darum geht's in Mad Max: Fury Road mit Charlize Theron und Tom Hardy

In einer postapokalyptischen Zukunft düst Max Rockatansky (Tom Hardy) durch die Wüste, und zwar eigentlich als Einzelgänger. Nachdem er in Gefangenschaft gerät und als lebender Blutbeutel dienen soll, wird er in eine turbulente Eskalation verstrickt: Immortan Joe und seine Warboys jagen eine Gruppe Frauen, die der Tyrann als sein Eigentum und "Brüter" betrachtet.

Es kommt zur wilden Verfolgungsjagd mit vielen Toten und haufenweise Chaos und Max schließt sich den Frauen auf der Flucht an. Die wollen unter Führung der Imperatorin Furiosa (Charlize Theron), die selbst früher zu den Krieger:innen des Oberfieslings gehörte, das sogenannte Grüne Land erreichen. Währenddessen sind ihnen aber immer Joe und seine Truppen auf den Fersen.

Warner Bros. Mit Immortan Joe aus Mad Max: Fury Road ist nicht zu spaßen

Mad Max: Fury Road zählt zu den allerbesten Actionfilmen überhaupt



In Mad Max: Fury Road dreht sich alles um Benzin, Autos, Wasser, Sand und Frauen. Was auf den ersten Blick vielleicht richtig stumpf klingt, entfaltet einen unglaublichen Sog. Die Faszination dieses Endzeit-Spektakels liegt an der bombastischen Inszenierung George Millers. Der schafft es, dem Thema nochmal völlig neue Seiten und eine ganz eigene Ästhetik abzugewinnen.

Gehetzte Action, der ewige Kampf ums nackte Überleben und halsbrecherischste Verfolgungsjagden wechseln sich hier mit ruhigen Einstellungen ab, die ihresgleichen suchen. Wenn alles im gigantischen Sandsturm untergeht, Autos explodieren, Kugeln in die Karosserie einschlagen und wahnwitzige Kamikaze-Schergen einen Sattelschlepper entern, bleibt nur noch der perfekte audiovisuelle Rauschzustand.

Aber es geht womöglich noch besser: Das Prequel Furiosa kommt jetzt im Kino und der Kult-Regisseur hat 14 Jahre von dem Action-Spektakel geträumt

TV oder Stream: Wann und wo läuft Mad Max: Fury Road?

Wollt ihr euch das absolut irrwitzige Spektakel nicht entgehen lassen, könnt ihr es euch am heutigen Freitag, den 24. Mai um 20:15 Uhr auf RTL II zu Gemüte führen. Eine Wiederholung kommt dann am 25. Mai um 22:50 Uhr.

Selbstverständlich lässt sich Mad Max: Fury Road aber auch streamen. Das geht beispielsweise in der Abo-Flat bei Netflix oder Amazon Prime Video. Ansonsten könnt ihr den Film aber natürlich auch noch bei Magenta TV, Apple TV, Maxdome, Google oder Amazon kaufen und leihen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.