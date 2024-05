In 3 Tagen startet der explosivste Sci-Fi-Film des Jahres: Der Kult-Regisseur hat 14 Jahre von dem Action-Spektakel geträumt

In Kürze erscheint einer der größten Sci-Fi-Filme 2024 im Kino. Den post-apokalyptischen Action-Kracher plante Kult-Regisseur George Miller bereits vor 14 Jahren.

Der Untergang der Welt brauchte seine Zeit. 2015 kam die meisterhafte Sci-Fi-Action Mad Max: Fury Road ins Kino und neun Jahre später schenkt uns Regisseur George Miller das Prequel Furiosa: A Mad Max Saga. In 3 Tagen erscheint der Film im Kino. Ursprünglich wollte ihn Miller bereits 2010 drehen.

Die Sci-Fi-Action Furiosa sollte direkt nach Mad Max: Fury Road entstehen

Furiosa erzählt die Geschichte der titelgebenden Heldin (Anya Taylor-Joy), die in jungen Jahren von Biker-Anführer Dementus (Chris Hemsworth) verschleppt wird. Sie schwört blutige Rache. In den Diensten seines Konkurrenten Immortan Joe (Lachy Hulme) bekommt sie schließlich ihre Chance.

Schaut hier den neuesten Trailer zu Furiosa:

Furiosa: A Mad Max Saga - Trailer 2 (Deutsch) HD

Millers Pläne für Furiosa sind viele Jahre alt. Schon 2010 wollte er den Film zusammen mit Fury Road im Doppelpack drehen, wie Twitch Film berichtet. Laut einem New York Times -Artikel arbeitete er seit den frühen 2000ern an Fury Road und entwickelte dabei eine detaillierte Hintergrundgeschichte für die Furiosa-Figur.

Beide Filme gleichzeitig zu produzieren wurde ihm zu aufwendig. Erst 2022, zeitweise erschwert durch die Corona-Pandemie, konnte der Regisseur die Dreharbeiten abschließen. Bis zum Kinostart brauchte es dann noch weitere anderthalb Jahre.

Wann kommt Furiosa: A Mad Max Saga ins Kino?

Jetzt ist es endlich so weit: Furiosa kommt am 23. Mai 2024 ins Kino. Neben den oben genannten Stars sind unter anderem Tom Burke (The Souvenir) und Charlee Fraser (Wo die Lüge hinfällt) vor der Kamera zu sehen. Wenn ihr vorher nochmal Mad Max: Fury Road streamen wollt, könnt ihr das bei Netflix tun.

Fallout: Wie gut ist Amazons größte Sci-Fi-Serie des Jahres wirklich?

Fallout ist mit acht Folgen auf einmal bei Amazon gelandet und begeistert viele Fans der Videospielvorlage. Aber wie gut ist die Sci-Fi-Serie wirklich? Kann sie neben der Gaming-Community auch alle anderen Serien-Liebhaber:innen abholen?

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Wir steigen über die Welt des geliebten Spiele-Franchise ein und erklären dann, wie die Adaption funktioniert. Wir sprechen über die Figuren, die berauschend lebendige atomare Dystopie und diverse Easter Eggs. Ist Fallout die beste Sci-Fi-Serie des Jahres?