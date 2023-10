Heute im TV: Einer der besten Clint Eastwood-Filme mit einer bizarren Szene, in der er seinen echten Sohn beschimpft

Heute läuft ein Clint Eastwood-Meisterwerk im TV. Das gefeierte Drama enthält eine Szene, in der Clint Eastwood seinen echten Sohn Scott zurechtweist.

Heute im TV: In dieser Szene beschimpft Clint Eastwood seinen Sohn

Clint Eastwood kommt man besser nicht blöd. Das beweist seine lange Reihe an extrem hartgesottenen Figuren, die bis ins Rentenalter nicht mit sich spaßen lassen. Das gilt auch für seine Rolle Walt Kowalski im gefeierten Drama Gran Torino , das heute im TV läuft.

Gran Torino dreht sich um den grantigen und rassistischen Rentner Walt (Eastwood), der mit den koreanischen Bewohnern seines Viertels im Clinch liegt. Als der Nachbarsjunge Thao (Bee Vang) seinen alten Ford Gran Torino klauen will, führt der Übergriff kurioserweise dazu, dass sich beide Parteien annähern.

In einer Szene beschützt Walt Thaos Schwester Sue (Ahney Her) vor drei Jugendlichen und weist ihren Freund Trey wegen seiner Tatenlosigkeit mit einem herzlichen "Halt die Schnauze, Weichei!" zurecht. Es handelt sich eigentlich um eine handelsübliche Clint Eastwood-Szene, nur ein Detail macht sie etwas bizarr: Eastwood beschimpft nämlich seinen eigenen Sohn Scott Eastwood in der Rolle von Trey. Ob sich beide auf die Szene gefreut haben?

Schaut euch hier die Gran Torino mit Scott und Clint Eastwood auf Englisch an:

Gran Torino kam bei den Kritikern (via Metacritic ) gut an und entwickelte sich zum Kino-Hit (via Box Office Mojo ). Vom American Film Institute wurde er zu den 10 besten Filmen von 2008 gezählt (via The Guardian ), ging aber bei den Oscars völlig leer aus. Die offensichtliche Schlappe überraschte viele Beobachter (via Masslive ).

Wann läuft Gran Torino im TV?

Gran Torino läuftWer da keine Zeit hat, kann Eastwoods meisterhaftes Drama am 29. Oktober um 2.55 Uhr nachholen.

