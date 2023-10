Nervenaufreibender Netflix-Horror und Sci-Fi-Serienkiller bei Amazon: Die 5 spannendsten Streaming-Filme im Oktober

Welche Streaming-Filme euch im Oktober bei Netflix, Amazon Prime, Paramount+ und Disney+ erwarten, stellen wir euch in dieser kurzen Podcast-Folge mit unseren Empfehlungen vor.

Passend zu den empfohlenen 15 besten Serien-Starts im Oktober, die ihr nicht verpassen solltet, zeigen wir euch die 5 aufregendsten neuen Streaming-Filme des Monats, die ihr in den nächsten vier Wochen bei Netflix, Amazon, Disney+ und Paramount+ streamen könnt. Und weil Halloween nicht mehr weit ist, sind natürlich auch jede Menge Horror-Tipps dabei.



Im Podcast: 5 Filmtipps im Oktober bei Netflix, Amazon und Disney+

Statt uns auf Netflix' Pain Hustlers mit Chris Evans und Emily Blunt zu konzentrieren, der von der Kritik bereits zerrissenen wurde, blicken wir lieber voraus auf 5 vielversprechende Film-Starts, die von den unterschiedlichen Streaming-Diensten für Oktober angekündigt wurden.

Streaming-Tipp 1 im Oktober: Sci-Fi-Serienmord in Totally Killer bei Amazon Prime

Totally Killer - Trailer (English) HD

Am 6. Oktober 2023 startet bei Amazon Prime * der abgefahrene Genre-Mix Totally Killer. In der Slasher-Komödie mit Sci-Fi-Einschlag reist die 17-jährige Jamie (Kiernan Shipka) in die Vergangenheit, um in der Schulzeit ihrer Eltern einen Serienkiller zu stoppen, bevor dieser mit seinem blutigen Handwerk beginnen kann.



Streaming-Tipp 2 im Oktober: Gruselige Tier-Vorgeschichte nach Stephen King

Pet Sematary: Bloodlines - Trailer (English) HD

Am 7. Oktober 2023 kommt das Friedhof der Kuscheltiere-Prequel Friedhof der Kuscheltiere: Bloodlines zu Paramount+ *. Darin wird ein Teil der Stephen King-Geschichte erzählt wird, der im Remake vor vier Jahren weggelassen wurde. Nur so viel sei verraten: Diesmal steht keine Katze, sondern ein Horror-Hund im Mittelpunkt.

Streaming-Tipp 3 im Oktober: Fair Play als leidenschaftlicher Konkurrenzkampf bei Netflix

Fair Play - Trailer (Deutsch) HD

Am 13. Oktober 2023 wird bei Netflix im Sundance-Hype-Film Fair Play das vergessene Genre des Erotik-Thrillers wiederbelebt. Bridgerton-Star Phoebe Dynevor und Alden Ehrenreich (der junge Han Solo) könnten sich kaum leidenschaftlicher zugetan sein. Doch gibt eine anstehende Beförderung in dem Finanz-Unternehmen, in dem sie beide arbeiten, dem Machtgefüge ihrer Beziehung eine neue Wendung.

Streaming-Tipp 4 im Oktober: Modischer Body-Horror bei Disney+

Appendage - Trailer (English) HD

Disney+ hat im Horror-Monat ebenfalls Gruseliges in petto: Am 18. Oktober 2023 veröffentlicht der Streaming-Dienst die Hulu-Produktion Appendage, in der einer Mode-Designerin ein unerwarteter Körper-Fortsatz wächst und ein Eigenleben entwickelt.

Streaming-Tipp 5 im Oktober: Horror-Hype-Rückkehr bei Netflix

Sister Death - Trailer (English Subs) HD

Am 27. Oktober 2023 erhält der spanische Horror-Hype Veronica - Spiel mit dem Teufel aus dem Jahr 2017 bei Netflix eine Vorgeschichte: Die Todesschwester. Im Zentrum von Paco Plazas nervenaufreibendem Spin-off steht diesmal die Novizin Narcisa, die übernatürliche Kräfte besitzt und in einem Nonnenorden junge Mädchen unterrichten soll. Bekommen wir hier Streaming-Konkurrenz zum Kinofilm The Nun II?

Welcher der fünf Filme sich im Oktober bei Disney+, Amazon Prime, Paramount+ und Netflix als bester Streaming-Vertreter herausstellen wird, können wir natürlich erst nach ihrem jeweiligen Start beurteilen. Doch diese Highlights haben bereits im Vorfeld unsere Aufmerksamkeit geweckt.

