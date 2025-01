Heute im TV: Kriegsfilm-Klassiker eines Meisterregisseurs über eine außergewöhnliche Freundschaft im Ersten Weltkrieg

Bevor er Der einzige Zeuge, Die Truman Show und andere Klassiker drehte, schuf Peter Weir einen australischen Kriegsfilm, den ihr heute im TV nachholen könnt.

Peter Weir ist einer der großen Regisseure des australischen Kinos, der in seiner langen Karriere mit Filmen wie Der Club der toten Dichter und Master & Commander - Bis ans Ende der Welt begeisterte. Bevor er seine Reise nach Hollywood antrat, drehte Weir einen ungewöhnlichen Kriegsfilm über die australischen Erfahrungen im Ersten Weltkrieg. Eine der Hauptrollen in Gallipoli - An die Hölle verraten spielte der junge Mel Gibson. Heute Abend könnt ihr den Film über eine Freundschaft in Kriegswirren im Fernsehen schauen.

Gallipoli beleuchtet eine selten gesehene Episode des Ersten Weltkriegs

Die beiden Australier Frank Dunne (Mel Gibson) und Archy Hamilton (Mark Lee) haben ihr ganzes Leben noch vor sich. Die talentierten Läufer treffen sich 1915 bei einem Sprint-Wettkampf, den Archy gewinnt, doch statt einer Rivalität entwickelt sich eine Freundschaft. Gemeinsam entscheiden sie sich, für die Armee zu melden. Und so führt sie der Erste Weltkrieg über Nordafrika bis in die heutige Türkei. Dort erkennen sie schnell, dass der Krieg nicht dem romantischen Abenteuer entspricht, das sie aus Geschichten kennen.

Wer filmische Darstellungen des Ersten Weltkriegs vor allem mit westeuropäischen Grabenkämpfen à la Im Westen nichts Neues assoziiert, dem wird in Gallipoli eine andere, globale Seite des Krieges gezeigt. Denn die fiktiven Figuren Frank und Archy dienen neben 50.000 weiteren Australiern im Gallipoli-Feldzug, dem verheerenden Landungsversuch auf der Gallipoli-Halbinsel. Für das Britische Empire und seine Verbündeten endete diese Offensive gegen das Osmanische Reich im Fiasko.

So könnt ihr den Kriegsfilm von Peter Weir heute Abend im TV schauen

Gallipoli - An die Hölle verraten läuft heute Abend bei Pluto TV. Bei dem kostenfreien, werbefinanzierten Anbieter gibt es unseren Moviepilot TV-Kanal. Hier werden nur Filme gezeigt, die bei der Moviepilot-Community gut abschneiden. Mit 6,3 von 10 Punkten und über 305 Bewertungen zählt der Kriegsfilm dazu.

Ihr könnt den Film am heutigen 7. Januar ab 20:20 Uhr im Live-Channel Moviepilot TV mit Pluto TV anschauen, ohne Abo oder zusätzliche Kosten. Pluto TV nutzt ihr per App auf dem Fernseher oder per Stream, und zwar direkt hier bei Moviepilot.

Schaut Gallipoli heute ab 20:20 Uhr hier im Stream:

Warum sich der Kriegsfilm lohnt

Eine tumbe Materialschlacht sollte man nicht erwarten. Wie später auch in seinem Seefahrerabenteuer Master & Commander - Bis ans Ende der Welt, interessiert Peter Weir vor allem die Freundschaft im Mittelpunkt der Geschichte. Für die jungen Männer ist die Entscheidung zum Militärdienst nur ein weiterer Ausdruck von Abenteuerlust und einer unbändigen Energie, der Weir vor dem Hintergrund majestätischer Landschaftsaufnahmen nachspürt.

Janet Maslin schrieb in ihrer Kritik zum Kinostart 1981 in der New York Times :

Er ist schöner als jeder Kriegsfilm zuvor, was seine emotionale Kraft zu einer Überraschung macht. Weirs Arbeiten haben eine Zartheit, Sanftheit, ja sogar eine Unauffälligkeit, die nicht zu diesem Thema zu passen scheint. Und doch hat sein Film eine ungewöhnliche Schönheit, Wärme und Unmittelbarkeit und auch einen Hauch von Geheimnisvollem.

Nachholen lohnt sich also!