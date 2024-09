Er schuf einen der besten Abenteuerfilme und dann soll Johnny Depp ihn "gebrochen" haben: Seit 14 Jahren hat der Meisterregisseur nichts mehr gedreht

Ein Abenteuerfilm-Meisterwerk, zwei der größten Kultfilme und Produktionen, die insgesamt 29 Oscar-Nominierungen bekamen: Peter Weirs Lebenswerk ist unfassbar. Seit 14 Jahren jedoch herrscht Funkstille.

Seit 50 Jahren dreht er die Lieblingsfilme von Millionen, aber niemand kennt seinen Namen. So wirkt Peter Weirs Karriere auf manche. Der Regisseur des Abenteuer-Epos Master & Commander – Bis ans Ende der Welt sowie zahlreicher weiterer Kultfilme hat sich seit 14 Jahren völlig zurückgezogen. Und angeblich sind Russell Crowe und Johnny Depp schuld.

Wer ist Abenteuerfilm-Meister Peter Weir? Er schenkte Harrison Ford seine liebste Rolle

Peter Weir gilt als einer der größten Regisseure Australiens. Neben den oben genannten Filmen inszenierte er unter anderem das Kriegsfilm-Meisterwerk Gallipoli – An die Hölle verraten, Der einzige Zeuge und Mosquito Coast, den Harrison Ford zum liebsten aller Filme erklärt hat, in denen er je mitgespielt hat. "Eine Fortsetzung würde ich in einem Wimpernschlag machen", verriet der Schauspieler der L.A. Times .

Schaut hier den englischen Trailer zu Mosquito Coast:

The Mosuito Coast - Trailer (Englisch)

Kritik und Publikum reagierten begeistert auf viele von Weirs Werken, insbesondere auf Filme wie Die Truman Show und Der Club der toten Dichter. Seine Filme waren in 25 Jahren 29 Mal (!) für Oscars nominiert und gewannen insgesamt sechs. Warum gibt es also seit über einer Dekade kein Lebenszeichen von dem Meisterregisseur?

Johnny Depp und Russell Crowe sollen Peter Weir "gebrochen" haben

Weirs letzter Film ist das Survival-Drama The Way Back – Der lange Weg, in dem eine Truppe Ex-Gefangener um Colin Farrell das sowjetische Sibirien überleben muss. Der Kinostart war 2010. Wann bekommen wir endlich Nachschub?

Nie, so wie es leider aussieht. Weir hat sich anscheinend zur Ruhe gesetzt. Zu den Gründen gibt es unterschiedliche Meinungen: Hollywood-Star Ethan Hawke (Sinister), der mit ihm bei Der Club der toten Dichter zusammenarbeitete, bietet IndieWire folgende Erklärung:

Er hat das Interesse an Filmen verloren. Er liebte es noch, als Schauspieler:innen ihm nicht das Leben schwer machten. Russell Crowe und Johnny Depp haben ihn gebrochen. Er ist eine echte Seltenheit, ein Künstler im Populärkino. Er macht Mainstream-Filme, die künstlerisch sind.

Hawke führt aus:

Um das Budget für The Truman Show oder Master & Commander zu kriegen, braucht man einen Jim Carrey oder Russell Crowe. Ich glaube, Harrison Ford oder Gérard Depardieu waren ihm lieber. Die machten es den Regisseuren einfacher und nahmen sich nicht so ernst.

Disney Ethan Hawke in Der Club der toten Dichter

Während Crowe eine Hauptrolle in Master & Commander spielte, war Depp in die Romanverfilmung Shantaram involviert. Weir verließ das Projekt im kreativen Zwist mit dem Hollywood-Star, wie Quellen des Guardian vermuten.

Peter Weir erklärt, warum er seine Karriere beendet hat

Johnny Depp oder Russell Crowe für Weirs Karriereende verantwortlich zu machen, ist aber bestenfalls Spekulation. Im Übrigen hat sich der Regisseur mittlerweile selbst zu Wort gemeldet, um seine Abkehr vom Filmemachen zu erklären. Laut der französischen Seite Télérama enthüllte er 2024: "Ich bin in Rente. Warum habe ich mit dem Kino aufgehört? Weil ich einfach keine Energie mehr habe."

Twentieth Century Fox of Germany GmbH Russell Crowe in Master & Commander

Vom Sydney Morning Herald auf Hawkes Aussage angesprochen, zeigte er sich bereits 2022 überrascht:

Da muss jemand Ethans Worte aus dem Kontext gerissen haben. Sie sind mir ein Rätsel. [...] Mit Regisseuren ist es wie mit Vulkanen: Sie sind entweder aktiv, inaktiv oder erloschen. Ich habe das dritte Stadium erreicht. Da draußen gibt es eine neue Generation, die 'Action!' und 'Cut!' ruft. Und ich wünsche ihnen viel Glück.

Ob Hawke falsch liegt oder Weir seinen Frust herunterschluckt, lässt sich nicht sagen. Tatsache ist wohl, dass Weirs Kino-Ära beendet ist. Umso mehr ein Grund für Film-Fans, seinen Namen mit denen von Martin Scorsese oder Quentin Tarantino auf eine Ebene zu heben.