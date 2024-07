Heute kommt ein extrem spannendes Thriller-Meisterwerk im TV, das euch immer wieder überrascht

Keine EM? Kein Problem! Heute Abend kommt ein außerordentlich spannender Thriller im TV, der bis zum Ende mit seinen überraschenden Wendungen fesselt.

Wenn ihr Filme wie Sieben oder Fight Club mögt, dürfte auch unser heutiger TV-Tipp etwas für euch sein. Erneut zieht David Fincher alle Register und schafft es, über eine Laufzeit von zweieinhalb Stunden nie langweilig oder vorhersehbar zu werden. Gone Girl bleibt bis zum Ende spannend und überrascht mit neuen Wendungen.

Heute im TV: Darum geht's in Gone Girl - Das perfekte Opfer

Eigentlich galten Amy Dunne (Rosamund Pike) und ihr Mann Nick (Ben Affleck) in ihrem Heimatort als nahezu perfektes Ehepaar. Am fünften Hochzeitstag verschwindet Amy dann aber plötzlich spurlos und eine fieberhafte Suche nach der Vermissten beginnt. Während der Ermittlungen rückt der Ehemann ins Visier der Polizei.

Sein oft mehr als seltsames Verhalten und einige Indizien scheinen darauf hinzudeuten, dass Nick seine Frau nicht einfach nur vermisst, sondern sie vielleicht sogar umgebracht haben könnte. Aber er beteuert weiterhin, Amy nicht getötet zu haben. Trotzdem stellt sich nach und nach heraus, dass die Ehe alles andere als harmonisch abgelaufen sein muss.

20th Century Fox In Gone Girl glänzt vor allem auch Schauspielerin Rosamund Pike.

Bei Gone Girl dreht David Fincher immer weiter an der Spannungsschraube und geizt bis zum Schluss nicht mit Twists

Gone Girl ist einer dieser Filme, die ihr am besten mit möglichst wenig Vorkenntnissen über die Story anschauen solltet. Denn diese Geschichte hier steckt so voller Irrungen, Wirrungen und überraschender Wendungen, dass es eine wahre Freude ist, den extrem spannenden Entwicklungen so unvoreingenommen wie nur irgend möglich zu folgen.

Das besondere Kunststück der Romanverfilmung liegt dann aber auch darin, dass selbst bei einer Laufzeit von zweieinhalb Stunden keine Sekunde Langeweile aufkommt und selbst ganz am Schluss noch richtig gelungene Twists auf euch warten. Wer Gone Girl noch nicht kennt, darf sich auf allerbeste Unterhaltung freuen.

Sucht ihr noch mehr Filme voller Twists, kommt ihr bei Netflix auf eure Kosten: Dort läuft seit Neuestem ein Horror-Geheimtipp, der mindestens einmal komplett überrascht und ebenfalls bis zum Ende spannend bleibt.

TV oder Stream: Wann und wo kommt Gone Girl?



Am heutigen Sonntag, den 7. Juli könnt ihr euch Gone Girl ab 22:30 Uhr auf Sat.1 anschauen. Eine Wiederholung gibt es auch, und zwar schon um 3:10 Uhr in derselben Nacht.

Aber Gone Girl gibt es auch online zum Streamen. Beispielsweise bei Netflix, Disney+ oder Magenta TV, wo der Film zum Abo gehört, oder sonst auch on demand bei den üblichen Verdächtigen wie Apple TV, Amazon Prime, Maxdome oder Google.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.