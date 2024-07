Neu bei Netflix: Horror-Geheimtipp, der mindestens einmal komplett überrascht und bis zum Ende spannend bleibt

Für manche Filme lohnt es sich, möglichst lange möglichst ahnungslos zu bleiben. Das hier ist so ein Kandidat. Hier erwartet euch ein überraschender Trip der Sonderklasse.

Stellt euch vor, ihr bucht euch in einer fremden Stadt ein AirBnB. Als ihr ankommt, wirkt die Nachbarschaft angenehm ruhig. Doch als ihr am Haus angekommen seid, stellt ihr fest: Da ist schon jemand.

Das allein wäre bereits eine gruselige Vorstellung. Wenn im gebuchten Haus, das definitiv leer stehen sollte, plötzlich ein Fremder auf einen wartet. Doch im Fall von Barbarian ist das alles nur der absolut harmlose, geradezu langweilige Anfang. Wie unvergesslich hier ein Kurztrip zum Horrortrip wird, könnt ihr ab heute auf Netflix im Stream sehen.

In Barbarian erwartet zwei Fremde nicht nur tiefes Misstrauen, sondern auch ein böses Geheimnis

Tess (Georgina Campbell) möchte nichts mehr, als einfach nur das gebuchte AirBnB aufschließen, endlich ins Trockene und in naher Zukunft ins Bett fallen. Doch das Haus, das eigentlich für den Aufenthalt ihr gehören sollte, ist alles andere als leer. Drinnen wartet Keith (Bill Skarsgård). Wie sich herausstellt, wurde die Unterkunft doppelt gebucht.

BoulderLight Pictures Tess kommt im AirBnB von Barbarian an

Keith wirkt freundlich und zuvorkommend und bietet sofort an, auf dem Sofa zu schlafen und Tess das (abschließbare) Schlafzimmer zu überlassen. Dennoch genießt Tess diese Freundlichkeit mit einer ordentlichen Prise Misstrauen. Als langsam die Nacht anbricht, muss Tess aber feststellen, dass Keith nichts ist im Vergleich zu dem, was in diesem Haus auf sie wartet.

Barbarian bei Netflix ist ein unvorhersehbarer Geheimtipp, der mehr als einmal überraschen kann

Wirkt wie eine eher kurze Zusammenfassung? Das hat gute Gründe. Barbarian weicht schließlich bald von dem ab, was man als Durchschnittspublikum erwarten könnte. Und allzu viel darf einfach vorher nicht verraten werden. Dabei beginnt der Film sehr klassisch. Wenn auch mit dem großen Bonus, dass Tess eine für Horrorfiguren ungewöhnlich clevere Vorsicht an den Tag legt. Allein deshalb läuft hier nicht alles nach 0815-Schema.

Regisseur Zach Cregger bastelt sich hier eine genial und unvorhersehbar erzählte Horror-Achterbahn zusammen – mit entsprechend vielen Gewaltspitzen, Wendungen und Momenten, die euch den Boden unter den Füßen wegziehen. Spätestens in der zweiten Hälfte eskaliert die Geschichte, die zunächst berechenbar wirkt, in ebenso bizarre wie erschreckende Richtungen.

BoulderLight Pictures Barbarian verstört mit mehreren Überraschungen

Das Ergebnis ist hart, verstörend und kreativ. Und konnte beim Release die Kinogänger:innen so begeistern, dass Barbarian das Zehnfache seines Budgets einspielte und Cregger direkt ein nächstes Projekt garantierte. Letzteres hat sogar bereits einen ersten Star-Darsteller für sich gewonnen: Pedro Pascal.



Steigt ein in die Achterbahn und lasst euch von Barbarian jetzt im Streaming-Abo bei Netflix überraschen.