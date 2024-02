Heute läuft kein Criminal Minds auf Sat.1: Das ist der Krimi-Ersatz Three Pines mit Marvel-Star Alfred Molina

Criminal Minds Staffel 16, auch bekannt als Criminal Minds: Evolution, ist vorerst vorbei. Stattdessen läuft heute eine Krimi-Serie mit Marvel-Star Alfred Molina auf Sat.1.

Krimi-Fans brauchen nicht zu weinen. Zwar hat die erste Staffel von Criminal Minds: Evolution, auch bekannt als Criminal Minds Staffel 16, am 6. Februar 2024 auf Sat.1 ihr Finale gefeiert. Dank des Crime-Abenteuers Three Pines mit Marvel-Star Alfred Molina (Spider-Man: No Way Home) gibt es einen mehr als passenden Ersatz.

Criminal-Minds Nachfolger mit Marvel-Star auf Sat.1: Darum geht's in Three Pines

Three Pines dreht sich um den gewieften kanadischen Ermittler Gamache (Molina), der im kleinen Örtchen Three Pines eine grausige Mordserie aufklären soll. Dabei stößt er in der Bevölkerung auf Feindschaften, die weit in die Vergangenheit reichen.

Schaut euch hier den englischen Trailer zu Three Pines an:

Three Pines - S01 Trailer (English) HD

Three Pines beruht auf einer Krimi-Buchreihe von Louise Penny, die mittlerweile 18 veröffentlichte Romane umfasst. Die Serie wurde von Amazon Studios mitproduziert und feierte in vielen Ländern bei Prime Video ihre Premiere, nicht aber in Deutschland.

Wann läuft Three Pines im TV?

Sat.1 strahlt Three Pines für die nächsten vier Wochen immer dienstags ab 20:15 Uhr in einer Doppelfolge aus. Mit der achten Folge endet die erste und einzige Staffel. Unter anderem ist neben Molina auch Tantoo Cardinal (Killers of the Flower Moon) vor der Kamera zu sehen.

