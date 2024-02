Auf Criminal Minds: Evolution Staffel 2 müssen wir länger warten – Serien-Boss verrät, wie es weitergeht

Heute geht Criminal Minds: Evolution bei Sat.1 zu Ende. Aber wann und wie kehrt die Krimiserie mit Staffel 2 zurück? Wir haben gute und schlechte Nachrichten.

Criminal Minds: Evolution ist im Prinzip die 16. Staffel der Krimiserie Criminal Minds. Am heutigen 6. Februar läuft das Finale der Staffel bei Sat.1: Memento Mori (Folge 9) startet 20:15 Uhr und gleich darauf folgt All die Tage, all die Nächte (Folge 10). Aber wie und vor allem wann geht es danach weiter?



Es gibt bereits Informationen zur Produktion der 2. Staffel von Criminal Minds: Evolution. Über die Story hat sich die Showrunner:in auch geäußert.

Wann geht Criminal Minds: Evolution mit Staffel 2 weiter?

Vergangenes Jahr mussten die Gewerkschaften der Schauspielenden und Autor:innen in Hollywood längere Zeit die Arbeit niederlegen, um gerechtere Bedingungen für die Zukunft zu erstreiken. Das hatte auch Auswirkungen auf Criminal Minds.

Paramount+ Criminal Minds: Evolution

Staffel 16 der Serie, auch bekannt als Criminal Minds: Evolution, lief in den USA bereits letzten Februar. Normalerweise wäre die Fortsetzung schon fertig. Wegen des Doppelstreiks wurde die Produktion verzögert. Tatsächlich läuft der Dreh der neuen Staffel erst seit Januar 2024, wie TV Insider meldete.

Der Starttermin von Staffel 2 bei Sat.1

Es gibt noch keinen Starttermin für die 2. Staffel von Criminal Minds: Evolution. Zuletzt lagen etwa fünf Monate zwischen dem Dreh und der US-TV-Premiere und dann wieder ein knappes Jahr zwischen US- und deutscher Free-TV-Ausstrahlung.

Zuschauende von Sat.1 müssen sich auf eine lange Wartezeit gefasst machen. Es ist denkbar, dass die neuen Folgen von Criminal Minds erst 2025 ins Free-TV kommen.

Criminal Minds: Evolution Staffel 2 kommt vorher per Stream

Wer streamt, benötigt weniger Geduld. In Deutschland feierte Evolution über ein halbes Jahr vor der Sat.1-Ausstrahlung Premiere bei Disney+. Wie genau bei Staffel 2 verfahren wird, ist nicht bekannt.

Denkbar ist aber, dass Criminal Minds: Evolution zeitgleich mit der US-Premiere im Staffelpass bei Amazon und anderen verfügbar sein wird, gefolgt von der Auswertung bei Disney+ oder Paramount+. Noch 2024 könnte die neue Staffel in Deutschland online verfügbar sein.

Mehr zur Serie:

Wie geht es in der Krimiserie weiter?

Falls ihr das Finale von Evolution schon gesehen habt, könnt ihr hier weiterlesen.

Denn Showrunner:in Erica Messer hat sich gegenüber TV Insider bereits dazu geäußert, wie Staffel 17 von Criminal Minds bzw. Staffel 2 von Evolution daran anschließt. Demnach wird die Geschichte um Bösewicht und Serienkiller Voit (Zach Gilford) weiter verfolgt:

Unser Plan ist, dass Staffel 17 damit beginnt, dass Voit schaut, wer durch die Tür gekommen ist. Wir wollten absichtlich dieses Gefühl eines Cliffhangers hinterlassen, wer es sein könnte. Ist es jemand, den wir noch nie getroffen haben? Ist es jemand, den wir noch nie getroffen haben, den Direktor des FBI zum Beispiel? Wir haben bisher nur den stellvertretenden Direktor getroffen.

Seit diesen Aussagen ist ein Jahr ins Land gezogen. Ob sich am Plan von Erica Messer und ihrem Team etwas geändert hat, erfahren wir erst in ein paar Monaten.