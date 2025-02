Jessica Jones-Star Krysten Ritter spielt Serienkillerin in neuer Dexter-Serie – und Marvel-Fans befürchten das Schlimmste

Marvel-Fans hoffen immer noch auf eine Rückkehr von Krysten Ritter als Jessica Jones. Der Star spielt aber lieber erstmal eine Serienkillerin in der kommenden Dexter-Fortsetzung.

Spätestens mit der Rückkehr von Daredevil in der neuen Disney+-Serie hoffen Marvel-Fans auf Auftritte weiterer beliebter Figuren aus Netflix' Superhelden-Universum. Dazu gehört auch Krysten Ritter, die 3 Staffeln lang in der Titelrolle in Marvel's Jessica Jones zu sehen war.

Kürzlich kündigte die Schauspielerin an, für Dreharbeiten in New York zu sein. Dort wird zurzeit schon Staffel 2 von Daredevil: Born Again gefilmt. Wie sich jetzt herausstellt, ist sie aber für eine Nebenrolle in der neuen Dexter-Fortsetzung vor Ort.

Marvel-Star Krysten Ritter spielt Serienkillerin in Dexter: Resurrection

Wie Deadline erfahren haben will, übernimmt Ritter in der kommenden Sequel-Serie Dexter: Resurrection eine Nebenrolle. Ihre Figur namens Mia Lapierre ist eine anerkannte Sommelière, die nebenbei auch als Serienkillerin Lady Vengeance aktiv ist. Ob sie eine der großen Gefahren der Staffel oder nur ein kurzer Job für Michael C. Halls Protagonist ist, ist aktuell noch nicht bekannt.

Laut Deadline teaste Ritter ihre Ankunft für den Dreh in einer Instagram-Story, mit der sie sich in New York zeigte. Viele Marvel-Fans hofften, dass sie dadurch als Jessica Jones in der 2. Staffel Daredevil: Born Again zurückkehren könnte. Der wahre Grund soll jedoch ihre Dexter: Resurrection-Rolle sein.

Das heißt nicht, dass eine Rückkehr der Marvel-Heldin ausgeschlossen ist. Je nachdem, wie groß ein Jessica Jones-Auftritt ausfallen könnte, schaut die Schauspielerin vielleicht an gleich zwei Seriensets vorbei...

Hört hier einen Podcast zum wachsenden Dexter-Universum:

Wann startet Dexter: Resurrection?

Ein Startdatum für die neue Dexter-Serie ist noch nicht bekannt. Sie soll aber irgendwann 2025 noch anlaufen.

Das kommende Sequel soll an das Ende von Dexter: New Blood anknüpfen und wird in New York als neuer Schauplatz spielen. Neben Michael C. Hall und Krysten Ritter kehrt Angel Batista-Darsteller David Zayas zurück, während unter anderem Jack Alcott, Uma Thurman und Peter Dinklage als Cast-Neuzugänge besetzt wurden.