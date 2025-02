Guy Ritchies neue Mafia-Serie mit Tom Hardy bekommt Streaming-Heimat und Startdatum – aber freut euch nicht zu früh

Tom Hardy, Helen Mirren und Pierce Brosnan geben sich in einer Mafia-Serie von Guy Ritchie die Ehre. Unter den Nagel gerissen hat sich das Format der internationale Streamer Paramount+.

Mit MobLand meldet sich eine kriminell gut besetzte Gangster-Serie von Guy Ritchie (Snatch, Sherlock Holmes) an, die ihre Heimat beim Streamer Paramount+ gefunden hat. Schon Ende kommenden Monats soll es losgehen, zumindest in einigen Regionen. Entwickelt wurde das Format ursprünglich als Prequel einer ganz anderen Erfolgsserie.

Mafia-Serie MobLand mit Tom Hardy: Guy Ritchie versammelt beeindruckenden Cast

Laut Variety geht es in MobLand um den Kopf einer Familie aus der Welt des organisierten Verbrechens, die innerhalb eines internationalen Syndikats um die Vormachtstellung buhlt. Dabei bekriegt sich der Mafia-Clan mit einer anderen Familie aus London, die sich ebenfalls dem organisierten Verbrechen verschrieben hat.

Die prominentesten Mitglieder des MobLand-Casts setzen sich folgendermaßen zusammen:

Pierce Brosnan als Conrad Harrigan, Patriarch der Mafia-Familie

Helen Mirren als Maeve Harrigan, die Patriarchin des Clans

Paddy Considine als Kevin Harrigan, der Sohn der Familie

Tom Hardy als Harry Da Souza, ein loyaler Fixer der Harrigans



Weitere Rollen haben Joanne Froggatt als Harrys Frau Jan, Lara Pulver als Kevins Frau Bella, Anson Boon als Kevins Sohn Eddie und Mandeep Dhillon als Conrads Tochter Seraphina.

MobLand war eigentlich die Spin-off-Story eines bekannten Serien-Fixers

Der ursprüngliche Titel von MobLand lautete The Donovans. Das Format wurde als Ableger der Serie Ray Donovan entwickelt, später aber als für sich stehende Gangster-Story umgeschrieben. Tom Hardy übernimmt damit den Part, der mit Liev Schreiber vor Augen geschrieben wurde.

Wer Hardy vorher schon in einem langerwarteten Action-Kracher von The Raid-Regisseur Gareth Evans erleben will, sollte im April dieses Jahres Netflix im Auge behalten. Dort wird endlich der vor mehreren Jahren angekündigte Film Havoc mit ihm in der Hauptrolle gestreamt.

Wann geht die Gangster-Serie MobLand an den Start?

Paramount+ hat MobLand für den 30. März 2025 angekündigt, allerdings nur in englischsprachigen Ländern. International soll es noch im Laufe des Jahres so weit sein – wie der Streamer per Pressemeldung bestätigte, auch in Deutschland, Österreich und der Schweiz.