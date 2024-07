Kommt Kaulitz & Kaulitz Staffel 2 zu Netflix? Es gibt jetzt schon eine gute und schlechte Nachricht

Die neue Reality-Serie Kaulitz & Kaulitz über die weltbekannten Tokio Hotel-Zwillinge belegt seit Tagen Platz 1 der Netflix-Charts. Wie ist es um eine 2. Staffel des Hits bestellt?

Nach ihrem beliebten Podcast Kaulitz Hills geben die Tokio Hotel-Stars Bill und Tom in der Netflix-Serie Kaulitz & Kaulitz erstmals vor der Kamera ganz private Einblicke in ihr Leben in Los Angeles. Hier wohnen die Zwillinge seit 2010, wobei sie in Hollywood ein neues Leben starten konnten. Im Netflix-Format können Fans unter anderem zum ersten Mal die Mutter von Bill und Tom vor der Kamera kennenlernen.

Seit dem Start der Reality-Serie vor einer Woche hält sich Kaulitz & Kaulitz beharrlich an der Spitze von Netflix' Serien-Charts. Wir verraten euch, wie es nach den ersten acht Folgen um eine 2. Staffel steht.

Kaulitz & Kaulitz Staffel 2 ist nicht offiziell, aber sehr wahrscheinlich

Zum jetzigen Zeitpunkt hat der Streaming-Dienst noch keine 2. Staffel über das Leben der Tokio Hotel-Stars in Auftrag gegeben. Wer das Finale von Staffel 1 gesehen hat, dürfte an einer Verlängerung aber kaum noch Zweifel haben. Darin bettelt Bill förmlich um eine Fortsetzung, die sich sein Bruder dann auch schon wünscht.

Die Stars selbst sind also sofort bereit, deshalb muss jetzt nur noch Netflix mitziehen. Durch den anhaltenden Erfolg in den Serien-Charts dürfte der Streamer aber wenig Gründe haben, eine 2. Staffel von Kaulitz & Kaulitz abzulehnen.

Netflix Kaulitz & Kaulitz

Wann könnte Kaulitz & Kaulitz Staffel 2 bei Netflix starten?

Falls Netflix weitere Folgen bestellt, wird wohl erstmal wieder eine Weile neues Material aus dem turbulenten Alltag der Tokio Hotel-Stars gesammelt. Nachdem die Zwillinge für die erste Staffel acht Monate lang von Kameras begleitet wurden, dürfte eine 2. Staffel somit frühstens irgendwann Mitte bis Ende 2025 starten.

Spannender Podcast für Serien-Fans: 5 katastrophale Serien-Enden

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber tauchen wir ein in die Seriengeschichte und lassen ein paar der schlimmsten finalen Episoden Revue passieren, die das Vermächtnis sonst sehr guter Serien zu Grabe getragen haben. Von Dexter bis The Blacklist ist alles dabei – vor Spoilern sei also schon an dieser Stelle gewarnt.