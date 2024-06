Sensation bei Netflix-Doku Kaulitz & Kaulitz: So haben Bill & Tom ihre Mama zum ersten Mal vor die Kamera bekommen

Die Kaulitz-Zwillinge sind weltberühmt, doch die Mama der Tokio Hotel-Stars will nichts mit dem Starrummel zu tun haben. Für eine Netflix-Doku traut sie sich zum ersten Mal vor die Kamera.

Tom und Bill Kaulitz sind seit ihren Teenie-Jahren weltberühmt. Der große Durchbruch gelang den Tokio-Hotel-Stars Mitte der 2000er, aber auch zwei Jahrzehnte später sind sie dick im Geschäft. Erst kürzlich erschien die Netflix-Doku Kaulitz & Kaulitz, in der sie private Einblicke in ihr Glamour-Leben in Hollywood gewähren.

Im Rahmen der Dreharbeiten kam es zu einer absoluten Premiere: Die sonst so schüchterne Mama-Kaulitz steht erstmals vor der Kamera und plaudert über ihre Familie. So konnten die Brüder ihre Mutter überreden.

Kaulitz-Mama steht für Netflix-Doku erstmals vor der Kamera

Die Kaulitz-Zwillinge sind trotz ihrer zarten 34 Jahre längst alte Hasen im Showgeschäft. Seit sie vor fast 20 Jahren mit dem Mega-Hit "Durch den Monsun" die Charts eroberten, ist Tokio Hotel nicht mehr aus der Musikszene wegzudenken. Bill und Tom sind zwar längst ihren rebellischen Teenager-Zeiten entwachsen, doch die Fans bleiben den gebürtigen Leipzigern treu – nicht zuletzt, weil sich die Stars selbstbewusst und nahbar präsentieren.

Da überrascht es nur noch mehr, dass die Mutter der beiden extrovertierten Musiker extrem schüchtern sein soll. Charlotte Trümper (56), die ihre Söhne 1989 zur Welt brachte, mied bisher die Öffentlichkeit. Doch für die neue Netflix-Doku Kaulitz & Kaulitz macht Mama-Kaulitz eine riesige Ausnahme. Sie gewährt erstmals exklusive Einblicke in das Familienleben und spricht in Interviews darüber, dass sie eine "sehr stolze Mama" sei.

Trümper begleitete Bill und Tom sogar zur großen Premiere der Netflix-Doku in Berlin, aber auf den roten Teppich traute sie sich letztlich nicht. Wie RTL berichtet, habe sich Mama-Kaulitz durch den Hintereingang gestohlen, um dem Blitzlichtgewitter zu entgehen.

Bill scheint das wenig zu überraschen. Er weiß genau, wie seine Mutter tickt: "Meine Mama ist 'ne schüchterne Maus. Also ganz anders als ich."

So haben Bill und Tom ihre Mutter überredet, bei Kaulitz & Kaulitz mitzuwirken

Es scheint kein Geheimnis zu sein, dass sich Charlotte Trümper bewusst aus den Medien zurücknimmt. Als Mama zweier Weltstars (und seit 2019 auch Schwiegermutter von Model-Mama Heidi Klum) hätte sie längst die Gelegenheit gehabt, in die Öffentlichkeit zu treten. Dass sie 20 Jahre nach dem Durchbruch ihrer Söhne erstmals offen spricht, hat sie Bill und Tom zu verdanken.

Tom gesteht im Interview, dass Mama-Kaulitz den Zwillingen keinen Wunsch abschlagen könne: "Wenn wir nach etwas fragen, würde sie nie 'nein' sagen." Die Fans können sich glücklich schätzen, dass Mama Charlotte aus dem Nähkästchen geplaudert hat. In Kaulitz & Kaulitz zeigen sich die einstigen Teenie-Idole privater denn je .

Die 8 Episoden der Doku-Soap können ab sofort bei Netflix gestreamt werden.