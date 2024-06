Neu bei Netflix: Fans des Kaulitz-Podcasts bekommen jetzt eine komplette Serie mit den Tokio Hotel-Zwillingen

Bill und Tom Kaulitz nehmen euch in ihrer neuen Serie Kaulitz & Kaulitz auf Netflix mit in ihr Jet-Set-Leben zwischen Deutschland und den Hollywood-Hills.

Bill und Tom Kaulitz sind mittlerweile die wohl berühmtesten Zwillinge Deutschlands. Nachdem die Brüder in den 2000ern mit ihrer Band Tokio Hotel die Charts stürmten und von den Sonnen- und Schattenseiten des Ruhms eingeholten wurden, verschlug es die beiden 2010 nach Hollywood.

Abseits der deutschen Presse, Fans und Hater bauten sich die Kaulitz-Brüder dort eine zweite Heimat auf, in die sie uns in ihrer eigenen Netflix-Serie Kaulitz & Kaulitz knapp 14 Jahre später nun exklusive Einblicke gewähren. Und diese Einblicke sind so trashig, chaotisch, glamourös und lustig wie einfach nur unterhaltsam.

Wie Kaulitz Hills, nur mit Bild: Kaulitz & Kaulitz auf Netflix ist die Extraportion Senf aus Hollywood

Bereits in ihrem Podcast Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood geben uns Bill und Tom Kaulitz seit zwei Jahren wöchentliche Einblicke in ihr Leben und ihren Senf zum privaten und weltlichen Geschehen. Fans der chaotischen Dynamik der Zwillinge werden in Kaulitz & Kaulitz nun genau da abgeholt, wo der Podcast aufhört und mit Bildern zu ihren verrückten Geschichten gefüttert.

Von der 34. Geburtstagsparty der Brüder, die Bill (oder besser gesagt, Bills Assistentin) erst drei Tage vorher anfängt zu planen, dem Ausmisten alter Trophäen und Outfits im Containerlager, ein Besuch bei einer Wahrsagerin und dem Hautarzt, Waffelbacken in Bills Küche oder ein Trip zum Oktoberfest mit Bills Ex-Flirt Marc Eggers: den millionenschweren Welt-Stars bei ihrem absolut nicht alltäglichen Alltag zu folgen ist so absurd, durcheinander aber auch sympathisch wie die Zwillinge selbst.

Netflix Tom und Bill Kaulitz in Kaulitz & Kaulitz

Dabei wagt sich die Doku-Serie immer wieder auch tiefer hinter die Kulissen, wo alte Wunden aufgekratzt und näher ergründet werden. Wie etwa Bills Homosexualität und sein schwieriges Liebesleben, das von dem jahrelangen Versteckspiel vor der Presse noch heute gezeichnet ist, ebenso wie Toms damit einhergehendem Beschützerinstinkt gegenüber seinem Bruder.

Da sind auch kleinere und größere Streits nicht weit, die zwei Minuten später dann aber wieder mit einem frisch gemixten Cocktail besiegelt werden. Denn die Kaulitz-Zwillinge haben es seit jeher verstanden, aus jeder Situation das Beste zu machen, ohne sich zu verbiegen oder unterkriegen zu lassen. Das Produkt dieser Kunst könnt ihr ab sofort in acht Folgen auf Netflix sehen.

