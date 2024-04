Marvel-Gerüchteküche brodelt: Wesley Snipes soll als Blade im MCU zurückkehren (und der Film könnte schon feststehen)

Das MCU könnte schon bald Verstärkung von einer echten Marvel-Legende erhalten. Denn Wesley Snipes soll als Blade in das Superhelden-Multiversum zurückkehren.

Seitdem Wesley Snipes um die 2000er-Wende in der Blade-Trilogie zu sehen war, brodelt die Gerüchteküche immer wieder um seine mögliche Rückkehr als der knallharte Vampirjäger. Nachdem Marvel zuletzt ein Blade-Reboot mit Mahershala Ali in der Hauptrolle ankündigte, schien diese Aussicht jedoch zunächst abgeschrieben zu sein. Ein neues Gerücht schürt nun jedoch wieder Hoffnung ‒ und könnte den Schauspieler schon dieses Jahr in seiner ikonischen Rolle zurückbringen.

Kehrt Wesley Snipes noch 2024 als Blade in Deadpool & Wolverine zurück?

So will der verlässliche Branchen-Insider Daniel Richtman erfahren haben, dass Wesley Snipes als Blade ins MCU zurückkehren wird und dafür sogar bereits unterschrieben habe. Während bisher unklar ist, in welchem Film Snipes als Blade auftreten soll, könnte das sogar schon in diesem Jahr der Fall sein.

Denn in Deadpool & Wolverine werden sich bekanntlich alternative Versionen verschiedenster Marvel-Held:innen befinden. Hier böte sich eine passende Gegelenheit, für Snipes zurückzukehren, wenn er ab 2025 in der Rolle von Ali abgelöst wird. Weiterhin wäre eine Rückkehr in Avengers 6: Secret Wars möglich oder gar im Blade-Film selbst, sollte dieser ebenfalls als Multiversum-Film angelegt sein.

Seht hier den Trailer zu Deadpool & Wolverine:

Deadpool & Wolverine - Trailer (Deutsch) HD

Erst 2022 verriet Snipes gegenüber Comic Book , dass er sich eine Rückkehr als Blade durchaus vorstellen könne:

Sag niemals nie. So lange ich gesund und in Form bin, kann ich mit ihnen mitgehen. Ob ich absehen kann, dass so etwas in der Zukunft passiert, weiß ich nicht. Es fühlt sich an, als wäre es bereits passiert, wenn es passieren sollte. Aber hey, sag niemals nie.

Zuletzt schlüpfte Snipes 2019 in die Rolle des ikonischen Vampirjägers, als er in der Serie What We Do in the Shadows für ein Cameo als "Wesley the Daywalker" auftrat.

Wann kommt das Blade-Reboot ins Kino?

Laut aktuellem Stand soll das Blade-Reboot am 5. November 2025 in die deutschen Kinos einziehen. Neben Mahershala Ali sollen darin Delroy Lindo (The One) und Aaron Pile (The Underground Railroad) vor der Kamera zu sehen sein. Die Regie übernimmt Yann Demange (White Boy Rick) nach einem Drehbuch von Michael Starrbury (When They See Us).