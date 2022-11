Marvel hat knappe Vollkatastrophe verhindert, jetzt kommt der zweite Versuch mit dem brutalsten Helden des MCU

Der Blade-Film mit Mahershala Ali wurde zuletzt verschoben, weil unter anderem das Drehbuch zu schlecht gewesen sein soll. Jetzt nimmt das Projekt mit einem neuen Regisseur und Drehbuchautor an Bord wieder Fahrt auf.

Zu den kommenden MCU-Filmen für Phase 5 zählte auch ein Blade-Reboot mit Mahershala Ali. Kurz angeteast wurde der Charakter schon in einer Abspannszene von Eternals, wo die Stimme des Stars aus dem Off zu hören war. Der geplante Neustart des brutalsten MCU-Helden geriet zuletzt jedoch ins Wanken.

Im Oktober wurde bekanntgegeben, dass die Blade-Produktion vorerst gestoppt wurde, nachdem der vorgesehene Regisseur Regisseur Bassam Tariq abgesprungen ist und das Drehbuch zu kurz und unausgegoren gewesen sein soll. Jetzt gibt es aber wieder eine gute Nachricht zu dem Marvel-Projekt.

Schaut hier mal wieder den Trailer zum ersten Blade-Film mit Wesley Snipes:

Blade - Trailer 4K (English) HD

Marvels Blade-Reboot hat neuen Regisseur gefunden

Wie Deadline berichtet, wurde Yann Demange als neuer Blade-Regisseur von Marvel verpflichtet. Der Brite inszenierte Filme wie den intensiven Actionthriller 71 - Hinter feindlichen Linien rund um den Nordirland-Konflikt und war als Produzent sowie Regisseur an der HBO-Serie Lovecraft Country beteiligt.

Zudem wurde Michael Starrbury als neuer Drehbuchautor für Marvels Blade-Film angestellt. Er wirkte unter anderem an der Netflix-Serie When They See Us mit. Das neue Team soll den düsteren Blade-Ton beibehalten und einen ungewöhnlich harten MCU-Film abliefern.

Am Kinostart hat sich bislang nichts mehr geändert. Der Dreh zu Blade mit Mahershala Ali soll Anfang 2023 beginnen und der deutsche Start wurde für den 4. September 2024 festgelegt.

Was erwartet ihr euch von dem neuen Blade-Film?