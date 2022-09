Milliarden-Rekord für die Ewigkeit: Avatar könnte schaffen, was noch keinem Film in der Kinogeschichte gelang

Vor dem Kinostart von Avatar 2: The Way of Water bringt James Cameron den ersten Teil der Sci-Fi-Reihe ins Kino und könnte damit einen neuen Meilenstein an den Kinokassen erreichen.

Die gesamte Filmwelt blickt gespannt auf den Kinostart von Avatar 2: The Way of Water. Kann James Cameron nach all den Jahren die Begeisterung für Pandora im Kino neu entfachen? Nicht zuletzt sind drei weitere Fortsetzungen geplant, die die Geschichte rund um den von Sam Worthington verkörperten Jake Sully ausbauen sollen.

Während sich viele Menschen in der Branche fragen, wie die Box-Office-Zahlen von Avatar 2 im Dezember aussehen werden, bringt Cameron den ersten Teil der Science-Fiction-Reihe nochmal ins Kino und visiert einen anderen Meilenstein an. Avatar – Aufbruch nach Pandora könnte der erste Film werden, der die 3-Milliarden-Marke passiert.

Avatar könnte als erster Film 3 Milliarden US-Dollar einspielen

Mit einem Einspielergebnis von 2,847 Milliarden US-Dollar ist Avatar der erfolgreichste Filme aller Zeiten. Kurzzeitig wurde er von Avengers 4: Endgame überholt. Doch eine Wiederveröffentlichung 2021 hat Camerons Epos zurück auf den Thron gebracht. Die aktuelle Wiederveröffentlichung könnte Avatar zu den 3 Milliarden verhelfen.

Hier könnt ihr den Trailer zu Avatar 2 schauen:

Avatar: The Way of Water - Teaser Trailer (Deutsch) HD

153 Millionen US-Dollar müsste der Film dazu im Rahmen seiner jüngsten Kinorückkehr einspielen. Das ist sehr viel, aber nicht unmöglich. Immerhin rührt Cameron ordentlich die Werbetrommel für die Wiederveröffentlichung: Der Film aus dem Jahr 2009 wurde überarbeitet, sodass er den modernsten Blockbuster-Standards entspricht.

Darüber hinaus gibt es gerade wenig Konkurrenz an großen Filmen. Weder Black Adam noch Black Panther: Wakanda Forever sind in Reichweite, was bedeutet, dass sich die Wiederveröffentlichung in den kommenden Wochen problemlos in den Kinos ausbreiten und den Blockbuster-Hunger des Publikums stillen kann.

Avatar kehrt zurück: Blockbuster-Hunger und 3D-Nostalgie

Neugier und Nostalgie: Obwohl das Vermächtnis von Avatar immer regelmäßig infrage gestellt wird, steht Avatar für viele Menschen immer noch für das ultimative 3D-Erlebnis. Die Wiederveröffentlichung kann dieses Gefühl zurückbringen. Ganz zu schweigen von der Generation, die Avatar jetzt zum ersten Mal in 3D im Kino sehen kann.

Bevor wir die Kinozahlen von Avatar 2 auseinandernehmen, dürfen wir gespannt sein, ob Cameron mit den ersten Teil noch einen Rekord brechen kann. So oder so wird Avatar seinen Vorsprung zu Avengers 4: Endgame ausbauen. Und wer weiß, vielleicht zieht die Fortsetzung im Dezember mühelos an beiden Filmen vorbei.

Avatar läuft seit Mittwoch wieder in den deutschen Kinos. Der zweite Teil folgt am 14. Dezember 2022.

Glaubt ihr, Avatar oder Avatar 2 können die 3-Milliarden-Marke knacken?