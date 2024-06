Nach einem Jahr erstmals im Free-TV: 6-teilige Serie mit Joko Winterscheidt will mit Katastrophen-Thema wachrütteln

Joko Winterscheidt sorgt in dieser schockierenden Klimawandel-Doku ausnahmsweise nicht für Lacher. Jetzt ist die 6-teilige Serie im Free-TV gestartet. So kannst du sie gratis sehen.

Joko Winterscheidt ist als humorvoller Moderator bekannt, der mit Langzeit-Kollege Klaas Heufer-Umlauf für jeden Klamauk zu haben ist. Der Entertainer kann aber auch anders und schlägt in einer aufrüttelnden Dokumentationsserie ernste Töne an. Winterscheidt reist in jene Gebiete, die vom Klimawandel besonders betroffen sind und legt die schockierenden Ausmaße der Krise offen. Bisher gab's Joko Winterscheidt Presents - The World's Most Dangerous Show nur im Amazon Prime-Abo zu sehen, aber jetzt ist die Reihe auch im Free-TV bei ProSieben angelaufen.

Darum geht's in Joko Winterscheidt Presents - The World's Most Dangerous Show

Moderator Joko Winterscheidt stellt sich einer hässlichen Wahrheit: Die Erde wird ihrer Ressourcen beraubt, Tier und Mensch verlieren immer mehr Lebensraum. Statt wegzusehen, reist der Moderator an genau jene Orte, die am meisten unter den katastrophalen Folgen der Klimakrise leiden. Dabei sollen aber auch hoffnungsvolle Zukunftsperspektiven gezeichnet werden: Winterscheidt trifft sich auch mit Forscher:innen und erhält Einblick in Technologien, die eines Tages im Kampf gegen den Klimawandel helfen könnten.

Schaut hier noch einen Trailer zu Joko Winterscheidt Presents - The World's Most Dangerous Show:

The World's Most Dangerous Show - S01 Trailer (Deutsch) HD

Winterscheidt zeigt sich froh darüber, dass die Reihe im Free-TV einem breiten Publikum zugänglich gemacht wird. In einer Pressemitteilung von ProSieben sagt er:

Das Thema Klimakatastrophe beschäftigt uns alle und wird immer relevanter. Dass mein Heimatsender ProSieben und Prime Video einen Weg gefunden haben, dieses Projekt nun frei empfangbar zugänglich zu machen, freut mich sehr.

Auch Hannes Hiller, der Sendechef von ProSieben, betont in der Mitteilung, dass das Thema Klimawandel wichtiger denn je sei:

Der Klimawandel ist allgegenwärtig und geht uns alle an. Joko und das gesamte Team hinter The World’s Most Dangerous Show haben herausragende Arbeit geleistet und sich diesem Thema in seiner Komplexität angenommen, ohne den Zeigefinger zu heben und auch die damit verbundenen Fragen und Unsicherheiten, die wir alle in uns tragen, abzubilden.

TV-Ausstrahlung & Streaming: So kannst du Joko Winterscheidt Presents: The World’s Most Dangerous Show gratis sehen

Bisher war die Show auf Amazon Prime zu sehen, bald ist sie kostenlos verfügbar. Joko Winterscheidt Presents: The World’s Most Dangerous Show läuft seit dem 27. Juni 2024, donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben. Die Doppelfolgen werden live auf Joyn gestreamt und stehen anschließend auf Abruf bereit.