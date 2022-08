Neu bei Amazon Prime: Provokativer Mix aus Sex & Gewalt von legendärem Skandalregisseur

Bei Amazon Prime könnt ihr jetzt Benedetta im Abo streamen. Der neuste Film von Paul Verhoeven rechnet auf typisch provokante Art mit der katholischen Kirche ab.

Mit Klassikern wie Starship Troopers und Basic Instinct hat Paul Verhoeven in seiner jahrzehntelangen Regie-Karriere immer wieder Skandale ausgelöst. Letztes Jahr meldete sich der Filmemacher dann mit Benedetta zurück, bei dem der 84-Jährige kein bisschen altersmüde geworden ist.

Der Film über die lesbische Liebesaffäre zweier Nonnen im 17. Jahrhundert ist typischer Verhoeven-Stoff, den der Regisseur gewohnt provokant mit Sex und Gewalt gedreht hat. Ihr könnt den Film jetzt bei Amazon Prime im Abo streamen. *

Schaut hier den deutschen Trailer zu Benedetta:

Benedetta - Trailer (Deutsch) HD

Mit Benedetta knöpft sich Paul Verhoeven die katholische Kirche vor

In der Handlung des Films wird die Nonne Benedetta (Virginie Efira) im Italien des 17. Jahrhunderts von verstörenden Visionen heimgesucht. Neben erotischen Träumen mit Jesus Christus erwacht sie mit blutenden Händen und einer blutigen Stirn. Zur Hilfe eilt ihr eine Mit-Schwester (Daphne Patakia) des Klosters, mit der sie heimlich eine Affäre beginnt.



Für Benedetta hat sich Verhoeven die katholische Kirche vorgenommen, um sie als ausbeuterische Institution vorzuführen, die nur an internen Machtstrukturen interessiert ist. Mit Benedetta hat der Regisseur eine starke Protagonistin an seiner Seite, die ihre unerklärliche Stärke nutzt, um nach und nach an die Spitze der Glaubensgemeinschaft aufzusteigen.

Wie immer bei Verhoeven gibt es dazu eine große Portion Sex und Gewalt, die vor allem durch die bizarren Visionen mit einem Jesus im Hippie-Look entsteht oder durch eine Marienfigur, die mal eben zum Holzdildo umfunktioniert wird.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

