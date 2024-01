Neu im Heimkino: Einer der besten Sci-Fi-Horror-Filme der 2000er in 3-Disc-Special-Edition mit tonnenweise Bonusmaterial

Zunächst unscheinbar, mauserte er sich später zum Sci-Fi-Kult: Pitch Black – Planet der Finsternis begründete Vin Diesels Anspruch auf die Rolle des Action-Stars und startete das Riddick-Franchise. Bald kommt eine aufwändige neue Special-Edition ins Heimkino.

Mit Pitch Black - Planet der Finsternis wurde im Jahr 2000 eine unheimlich düstere und atmosphärische Sci-Fi-Welt geschaffen, die seit 10 Jahren darauf wartet, fortgeführt zu werden.

Mittlerweile gibt es endlich grünes Licht für Riddick 4: Furya, höchste Zeit also, nochmal zu den Anfängen der Serie zurückzukehren, denn Pitch Black erscheint am 29. Februar 2024 in einer umfangreichen Special Edition neu im Heimkino.

Pitch Black in der Special Edition: jede Menge Bonusmaterial

Mit der Special Edition genießt ihr den Sci-Fi-Kult im Director's Cut mit großartiger 4K-Qualität inkl. HDR und fettem Dolby Atmos-Sound. Auch auf Blu-ray ist der Film enthalten.

Doch das Highlight ist die Bonus-Blu-ray, denn die hat es in sich. Es sind zahlreiche ausführliche Interviews dabei, die zum Teil sogar weltexklusiv sind. Unter anderem erzählen euch der Regisseur David Twohy und der für die Kamera zuständige David Eggby Einzelheiten des Drehs. Insgesamt gibt es 8 Interviews, die auf ganze 2,5 Stunden Laufzeit kommen.

Dazu ist der 35-minütige Animationsfilm Riddick – Chroniken eines Kriegers enthalten, der die Brücke zwischen Pitch Black und dem Sequel Riddick schlägt. Auch von diesem Film gibt es eine Hintergrund-Doku, in der ihr vieles über die Animation und den kreativen Kopf dahinter erfahrt.

Abgerundet wird das Paket mit 2 Stunden Material aus dem Universal Archiv. Da stich vor allem das TV-Prequel Into Pitch Black heraus – Fans der Reihe bekommen hier einiges geboten.

Stimmungsvolle Ästhetik und raue Kämpfe: Das ist Pitch Black

In einer weit, weit entfernten Zukunft wird ein Weltraumtransporter von einem Meteoritenschauer getroffen. Die in Cryostasis eingefrorenen Passagiere erwachen, darunter der berüchtigte Schwerverbrecher Richard B. Riddick (Vin Diesel), der von einem Kopfgeldjäger namens William J. Johns (Cole Hauser) eskortiert wird. Nachdem eine Notlandung tragisch scheitert, stürzt das Schiff auf einen nahegelegenen Planeten, wobei das Raumschiff zerfetzt wird und fast die gesamte Besatzung inklusive Captain verunglückt. Neben einer kleinen Gruppe Überlebenden entkommt auch Riddick und in der Gruppe breitet sich Panik aus. Doch ziemlich bald müssen sie bemerken, dass der Verbrecher nicht die eigentliche Gefahr in dieser Situation ist …

Trotz gemischter Kritiken wurde Pitch Black noch zum Sci-Fi-Hit. Der mit 23 Millionen US- Dollar ganz und gar nicht üppig bestückte Sci-Fi-Horror-Film machte das Beste aus seinen Möglichkeiten und glänzte vor allem mit einer fantastischen Lichtstimmung, kreativen Kameraarbeit und einer beklemmenden Atmosphäre. Wir dürfen gespannt sein, wie die Sci-Fi-Reihe in Zukunft fortgesetzt wird.

