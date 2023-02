Eine der besten Sci-Fi-Action-Reihen geht wirklich weiter: Vin Diesel wieder mit Macher des Originals vereint

Jetzt ist es offiziell: Vin Diesels Science-Fiction-Reihe um den Weltraumkrieger Riddick wird mit Teil 4 fortgesetzt. Zehn Jahre hat der Schauspieler für diesen Film gekämpft.

Erst letzte Woche haben wir uns die Frage gestellt, was aus Riddick 4: Furya geworden ist, als der erste Teil der Sci-Fi-Reihe im Fernsehen lief. Hauptdarsteller Vin Diesel hat in den vergangenen Jahren immer wieder Andeutungen gemacht, dass er an einer weiteren Fortsetzung arbeitet. Offiziell angekündigt wurde diese jedoch nie.

Wenige Tage später nimmt die Geschichte eine unerwartete Wendung: Riddick wird tatsächlich mit Teil 4 fortgesetzt. Der Hollywood Reporter bestätigt zudem, dass neben Diesel ein anderer wichtiger Name in die Fortsetzung involviert ist: Regisseur David Twohy, der bereits die ersten drei Filme der Weltraumsaga inszenierte.

Sci-Fi-Action geht weiter: Vin Diesel hat endlich grünes Licht für Riddick 4: Furya erhalten

Wovon Riddick 4: Furya genau handelt, ist noch nicht bekannt. Ein wichtiger Punkt in der Entwicklung des Kriegers soll jedoch die Rückkehr in seine Heimatwelt sein. Riddick gelangt wieder auf den Planeten, von dem er stammt. Er fürchtet, dass dieser von den Necromongern zerstört wurde, doch er findet viele Widerstandskämpfer:innen.



Hier könnt ihr den Trailer zum jüngsten Riddick schauen:

Riddick - Trailer (Deutsch) HD

Bisher umfasst das Riddick-Franchise drei Kinofilme und ein Spin-off. Auf den Startschuss Pitch Black: Planet der Finsternis (2000) folgten die Fortsetzungen Riddick: Chroniken eines Kriegers (2004) und Riddick: Überleben ist seine Rache (2013). Der Anime Riddick: Krieger der Finsternis (2004) fungiert als Brücke zwischen Teil 1 und 2.

Sci-Fi-Fortsetzung: Wann startet Riddick 4: Furya im Kino?

Der Kinostart von Riddick 4: Fury steht noch nicht fest. Vorerst ist Diesel mit dem großen Fast & Furious-Finale beschäftigt, das in zwei Teilen die Leinwand erobert. Sobald die Arbeiten an Fast & Furious 10 (2023) und Fast & Furious 11 (2024) abgeschlossen sind, dürfte dem neuen Riddick-Film nichts mehr im Weg stehen.

Podcast: Die besten Serienstarts im Februar bei Netflix & Co.

Ihr seid auf der Suche nach frischen Streaming-Tipps? Dann seid ihr hier genau richtig. Wir haben im Podcast die spannendsten Serienstarts im Februar bei Streaming-Diensten wie Netflix, Amazon & Co. aufgelistet.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber erfahrt ihr die 20 größten Serien-Higlights im Februar 2023. Mit dabei sind You, Carnival Row und Star Trek: Picard sowie die neueste Spin-off-Serie aus dem The Walking Dead-Universum.



*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.