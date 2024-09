Neuer Gladiator 2-Trailer verspricht den größten Abenteuerfilm des Jahres: Russell Crowes Nachfolger legt sich mit einem gigantischen Weltreich an

Zum Action-Abenteuer Gladiator 2 gibt es jetzt einen neuen Trailer. Wie viele Szenen mit Russell Crowes Nachfolger Paul Mescal zeigen, steht uns eines der größten Kino-Spektakel des Jahres bevor.

Es ist wieder Zeit für Brot und Spiele. Das beweist nicht nur Amazons Gladiatoren-Serie Those About to Die, sondern auch das bevorstehende Action-Abenteuer Gladiator 2. Zur heiß erwarteten Fortsetzung des Sandalenspektakels Gladiator gibt es jetzt einen neuen Trailer.

Schaut euch hier den neuen englischen Trailer zu Gladiator 2 an:

Gladiator II - Trailer 2 (English) HD

Gladiator 2 zeigt Russell Crowes Nachfolger als Action-Maschine

Gladiator 2 spielt viele Jahre nach den Geschehnissen des ersten Teils. Lucius (Paul Mescal), der im ersten Teil noch minderjährige Neffe des finsteren Tyrannen Commodus (Joaquin Phoenix) lebt mit Frau und Kind in einer nordafrikanischen Provinz und hat jeden Anspruch auf hohe Titel hinter sich gelassen. Dann zwingt ihn eine Attacke des römischen Generals Acacius (Pedro Pascal) in die Sklaverei.

Wie der neue Trailer zeigt, greift Lucius nach Vorbild des Teil 1-Helden Maximus (Russell Crowe) zum Gladiatorenschwert und sinnt auf Rache. Mescal steht dabei seinem Vorgänger offenbar in nichts nach, wenn es um den Körpereinsatz geht: Sein Filmgegner Pascal erklärte öffentlich, man solle ihn lieber von einem Gebäude werfen, als ihn noch einmal gegen seinen Szenepartner kämpfen zu lassen.

Wann kommt das Action-Abenteuer Gladiator 2 ins Kino?

Gladiator 2 kommt am 14. November 2024 ins Kino. Neben Mescal und Pascal ist unter anderem Connie Nielsen als Lucius' Mutter Lucilla zu sehen, die schon im ersten Teil eine große Rolle spielte.