"Würde lieber von Gebäude geworfen werden": Gladiator 2-Star war nach Kampf mit Russell Crowe-Nachfolger fertig

Für das Gladiator-Sequel musste Pedro Pascal als Bösewicht gegen den neuen Star Paul Mescal kämpfen. Der war wohl so durchtrainiert und stark, dass Pascal auf keinen Fall nochmal gegen ihn antreten würde.

Wenn Gladiator 2 Ende des Jahres ins Kino kommt, tritt wohl ein eindrucksvoller Hauptdarsteller in die Fußstapfen von Russell Crowe aus Teil 1. Erste offizielle Bilder haben gerade erst gezeigt, in welcher muskulösen Höchstform sich Paul Mescal (Normal People) präsentiert. Das bekam auch The Mandalorian-Star Pedro Pascal zu spüren, der kein zweites Mal vor der Kamera gegen den neuen Action-Star kämpfen würde.

Pedro Pascal war von neuem Gladiator 2-Star eingeschüchtert

In der kommenden Fortsetzung von Ridley Scott spielt der Star Wars-Star den neuen Bösewicht Marcus Acacius, der als gnadenloser General von Crowes Maximus trainiert worden sein soll. In Gladiator 2 wird es zum Kampf zwischen ihm und Mescal kommen, der den älteren Lucius Verus aus Teil 1 spielt.

Gegenüber Vanity Fair sprach Pascal darüber, dass er von der Stärke des neuen Gladiator 2-Stars ziemlich eingeschüchtert wurde:

Es ist brutal, Mann. Ich nenne ihn Brick Wall Paul. Er wurde so stark. Ich würde lieber von einem Gebäude geworfen werden, als erneut gegen ihn kämpfen zu müssen. Gegen jemanden anzutreten, der fit und talentiert und viel jünger ist… Abgesehen davon, dass Ridley ein absolutes Genie ist, ist Paul ein wichtiger Grund dafür, warum ich meinen armen Körper dieser Erfahrung aussetzen würde.

Schaut hier mal wieder den Trailer zum ersten Gladiator:

Gladiator - Trailer (Deutsch)

Der ehemalige Gladiator-Hauptdarsteller Russell Crowe sprach vor kurzem darüber, dass er sich nicht gerade auf die Fortsetzung freut. Vielleicht kann der neue Hauptdarsteller seine Meinung ja noch umstimmen und ihn von Teil 2 überzeugen.

Wann startet Gladiator 2 im Kino?

Auf den Start müsst ihr euch noch etwas gedulden. Gladiator 2 läuft ab dem 14. November 2024 in den deutschen Kinos. Der erste Trailer zur Action-Fortsetzung erscheint immerhin kommende Woche am 9. Juli.

Falls ihr euch vorher auf das Sequel einstimmen wollt, könnt ihr den ersten Gladiator gerade zum Beispiel im Netflix-Abo streamen.