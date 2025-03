Neuer Mega-Hit bei Netflix: Diese Serie begeistert die Massen und wurde schon über 24 Millionen Mal gestreamt

Das Crime-Drama Adolescence ist die erste gefeierte neue Netflix-Serie 2025. Jetzt hat der Streamer enthüllt, dass die Aufrufzahlen innerhalb einer Woche auch beeindruckend sind.

Nach kurzer Zeit hat sich die neue Netflix-Serie Adolescence zum ersten großen Überraschungshit 2025 des Streaming-Anbieters entwickelt. Kritik und Publikum reagieren begeistert auf das erschütternde Krimi-Drama, in dem ein 13-Jähriger angeblich eine Mitschülerin ermordet haben soll. Jetzt hat Netflix auch erste Streaming-Zahlen zu Adolescence enthüllt, die beeindrucken. Für eine kleinere Produktion ist das Ergebnis ein voller Erfolg.

Adolescence wurde in einer Woche über 24 Millionen Mal auf Netflix gestreamt

Wie das Far Out Magazine berichtet, wurde Adolescence im Zeitraum vom 10. März bis 16. März 24,3 Millionen Mal aufgerufen. Da die Miniserie am 13. März veröffentlicht wurde, ist diese beachtliche Streaming-Zahl somit in vier Tagen erreicht worden.

Hier könnt ihr noch den deutschen Adolescence-Trailer schauen:

Adolescence - S01 Trailer (English) HD

Hinter Adolescence hat es die Kate Hudson-Serie Running Point geschafft. Mit 6 Millionen Streams ist sie aber weit entfernt von dem Top-Ergebnis der britischen Produktion auf dem Spitzenplatz.

Adolescence bringt es bei dem US-Kritikenaggregator Rotten Tomatoes auf einen stolzen Wertungsschnitt von 98 Prozent. Die Moviepilot-Community vergibt mit über 120 Bewertungen auch eine starke Durchschnittsnote von 7,3 von 10 Punkten. Die Serie ist also auf allen Ebenen ein riesiger Hit.

In Adolescence wird der 13-jährige Junge Jamie Miller (Owen Cooper) von der Polizei in Gewahrsam genommen, da er eine Mitschülerin brutal ermordet haben soll. Detective Inspector Luke Bascombe (Ashley Walters) und Polizeipsychologin Briony Ariston (Erin Doherty) führen das Verhör. Gleichzeitig werden Jamies Eltern, vor allem sein Vater Eddie (Stephen Graham), in eine tiefe Krise rund um die Frage nach der Schuld oder Unschuld ihres Sohns gestürzt.

Als Besonderheit wurden alle vier Folgen der Miniserie in einer Einstellung ohne Schnitte gedreht. Diese Inszenierung verstärkt den Echtzeit-Effekt und das intensive Mittendrin-Gefühl von Adolescence.

Auch interessant:

Podcast: Die 10 besten Miniserien, die jeder Serienfan gesehen haben muss

Ihr sucht nach spannenden Serien-Tipps, die kurzweilig und abschlossen sind? Wir haben 10 fantastische Miniserien-Empfehlungen für euch, die ihr bei Netflix, Amazon, Sky und Co. schauen könnt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Unter unseren 10 Miniserien-Tipps, die jeder Serienfan gesehen haben sollte, finden sich fesselnde Western-Unterhaltung, preisgekrönte Prestige-Dramen, Superhelden, Rockbands, tragische Kriegsgeschichten, eine Prise Romantik und die beste Serie eines ganzen Jahrzehnts.