Die 10 besten Miniserien, die ihr an einem Tag schauen könnt – ein gnadenloser Western-Thriller streamt jetzt bei Netflix

Ihr wollt mal wieder eine richtig gute Miniserie streamen? Wir haben 10 fantastische wie abgeschlossene Serien-Tipps für euch, die ihr bei Netflix, Amazon, Sky und Co. schauen könnt.

Kurzweilige Serienunterhaltung ohne Absetzungsgefahr und nervige Cliffhanger: Das Format der Miniserien gibt es schon lange, aber vor allem bei Netflix haben auf eine Staffel ausgelegte und in sich geschlossene Geschichten in den letzten Jahren enorm an Popularität hinzugewonnen.

Nach fantastischen Miniserien-Highlights von Netflix blicken wir in der neuen Folge des Moviepilot-Podcasts Streamgestöber auf die besten Vertreter anderer Streamingdienste und TV-Sender – mit 10 unvergesslichen Tipps, die jeder Serienfan gesehen haben sollte.

Podcast: Diese 10 Miniserien gehören auf jede Watchlist

Am 12. März 2025 ist die beste Western-Miniserie der letzten Jahre frisch ins Programm von Netflix gewandet. Zu diesem Anlass geben wir euch einen kleinen Überblick über die Bandbreite an spannenden Miniserien, die es derzeit zu streamen gibt.

Prestige-Dramen, Western, Superhelden, Rockbands, erschütternde Kriegsgeschichten, heiße Romantik und die beste Serie eines ganzen Jahrzehnts: Hier sollte für jeden Seriengeschmack etwas dabei sein. Diese "kleinen" Serien-Highlights stellen wir euch im Podcast näher vor:

