Das Ende von Adolescence bei Netflix ist kaum zu ertragen: Dieser Trick macht es so berührend

Das Ende des Netflix-Hits Adolescence ist besonders bewegend. Beim Dreh wurden Details im Hintergrund angebracht, die für den extrem emotionalen Schluss gesorgt haben.

Die neue Netflix-Serie Adolescence hält sich seit Tagen an der Spitze der Netflix-Charts. Neben der düsteren Story um den 13-jährigen Jamie (Owen Cooper), der eine Mitschülerin ermordet haben soll, konzentriert sich die Produktion auch auf die Auswirkungen für die Familie des Jungen.

Am Ende der vier Episoden, die jeweils in einer Einstellung ohne Schnitte gefilmt wurden, entfacht Adolescence einen extrem berührenden Schluss. Der Regisseur hat verraten, dass das Finale mithilfe eines Tricks so emotional gelungen ist.

Achtung, ab hier folgen Spoiler zum Ende von Adolescence!

Adolescence-Ende wurde dank privater Fotos so emotional

In der letzten Folge der Serie feiert Jamies Vater Eddie (Stephen Graham) Geburtstag. In einer späteren Szene, in der er mit seiner Frau (Christine Tremarco) und seiner Tochter (Amélie Pease) im Auto sitzt, erhält er einen Anruf von seinem inhaftierten Sohn. Dieser wünscht ihm alles Gute zum Geburtstag und erklärt ihm daraufhin, dass er in der bevorstehenden Gerichtsverhandlung auf schuldig plädieren wird.

Nach einem letzten emotionalen Gespräch zwischen Eddie und seiner Frau läuft der Vater nochmal in Jamies Kinderzimmer, wo er in Tränen ausbricht. Am Ende entschuldigt er sich bei dem Teddybären des Jungen dafür, kein besserer Vater gewesen zu sein.

Gegenüber Netflix erklärte Adolescence-Regisseur Philip Barantini, dass für diese letzte Szene private Fotos von Darsteller Stephen Graham und dessen Familie im Hintergrund angebracht worden sind. Dazu kam ein Zettel, auf dem stand: "Wir lieben dich. Wir sind so stolz auf dich."

Als der Schauspieler ins Zimmer gelaufen ist und die Fotos mit der Nachricht gesehen hat, kam es zu dem starken emotionalen Zusammenbruch, der in der Netflix-Serie zu sehen ist. Wer genau hinsieht, kann beobachten, wie Graham die Bilder außerhalb der Kamera entdeckt, als er ins Zimmer kommt und nach rechts in die Ecke schaut.

Barantini erklärte dazu:



Die anderen Takes davor waren ganz anders. Sie waren alle noch unglaublich emotional. Aber dieser letzte Take, den wir verwendet haben, war echt, unverfälscht und unerwartet von ihm.

Alle vier Episoden von Adolescence streamen bei Netflix im Abo.