"Niemand wusste, wer sterben würde": Marvel-Star Paul Bettany enthüllt, wie die schockierendste MCU-Szene gedreht wurde

Der Tod diverser Marvel-Helden am Ende von Avengers 3: Infinity War gilt als größter Schock-Moment des MCU. Vision-Darsteller Paul Bettany enthüllte jetzt rückblickend überraschende Details.

Du gehst ins Kino und alle Helden sterben. So in etwa war die Erfahrung vieler Fans angesichts des massenhaften Ablebens diverser Held:innen des Marvel Cinematic Universe (MCU) im Finale von Avengers 3: Infinity War. Wie absurd sich die größte Schock-Szene in der Geschichte des Kino-Franchise beim Dreh abgespielt hat, verriet kürzlich Vision-Darsteller Paul Bettany.

Der größte MCU-Schock musste am Marvel-Set improvisiert werden

"Es war zum Schießen", erklärte Bettany gegenüber Collider . "Niemand wusste, wer sterben würde, bis etwa einen Tag vor [dem Dreh der Szene]. [Die Produzenten] zeigten uns vorab eine Visualisierung davon und alle dachten nur: 'Alles klar, jetzt kann ich die Privatschule meiner Kinder nicht mehr zahlen.'"

Disney Visions (Paul Bettany) Tod in Avengers 3

Interessanterweise funktionierte ausgerechnet die hochemotionale Todesszene von Bettanys Figur Vision nicht so wie geplant. "[Die Regisseure] kamen zu uns und meinten: 'Könnt ihr die Szene einfach improvisieren?' und ich antwortete: 'Wie soll ich denn die Todesszene eines Roboters improvisieren?' [Wanda-Darstellerin] Elizabeth Olsen lachte sich kaputt."

Auch wenn die emotionalen Auswirkungen der Szene für Stars und Fans offenbar grundverschieden waren, verfehlte sie ihren Effekt in Avengers 3 keinesfalls. Seit dem Kinostart gibt es kaum eine Szene der MCU-Geschichte, die ähnliche Bestürzung in der Community ausgelöst hat.

