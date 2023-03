Riesige Fantasy-Serie kommt: Nach Herr der Ringe verfilmt Amazon die Buchreihe Blood and Ash mit 6 (!) Teilen

Amazon nimmt sich das nächste große Fantasy-Projekt vor. Der Streaming-Dienst adaptiert die Buchreihe Blood and Ash. Erfahrt, was über die Serie bereits bekannt ist.

Die Fantasy-Flut bei den Streaming-Diensten reißt nicht ab: Auf Amazons Streaming-Plattform könnt ihr bereits die Verfilmungen von Das Rad der Zeit und Der Herr der Ringe sowie Carnival Row sehen. All diese Serien entführen in fremde Welten voller Magie und bösen Mächten. Amazon legt mit einem neuen Projekt nach, das auf den ersten Blick gewaltig klingt.

Neue Fantasy-Serie: Darum geht es in Blood and Ash

Wie der Hollywood Reporter berichtet, adaptiert Amazon die Reihe Blood and Ash als Serie. Die Autorin Jennifer L. Armentrout veröffentlichte seit 2020 ganze 5 Teile, 2024 soll der 6. Teil folgen. Der Streaming-Dienst schöpft also aus dem Vollen und könnte dies bei einem Erfolg über Jahre hinweg tun.

In der Blood and Ash-Serie wird es um die junge Poppy gehen, die bei ihrer Geburt auserwählt wird, ihrem Königreich Frieden und Wohlstand zu bringen. Dieses Schicksal isoliert sie von der restlichen Welt. Von Freiheit kann sie nur träumen. Dennoch trainiert sie ihre Kampffähigkeiten mit den Wachen. Es gibt auch eine Liebesgeschichte in Blood and Ash: Eines Tages tritt der "goldäugige" Hawke in Poppys Leben und er bringt sie dazu, ihre Welt zu hinterfragen. (Buchvorlage von Blood and Ash bei Amazon kaufen *)

Wer ist an Blood and Ash beteiligt?

Darstellerinnen und Darsteller für die Hauptfiguren Poppy und Hawke gibt es noch nicht. Das Casting könnte in den nächsten Wochen bekannt gegeben werden. Als Showrunnerin und Produzentin wird Anne Cofell Saunders fungieren, die zuletzt an The Boys und Star Trek: Discovery mitarbeitete. Buch-Autorin Armentrout selbst übernimmt einen Produzentinnen-Posten.

Wann kommt Blood and Ash?

Amazon arbeitet scheinbar mit Hochdruck an der Verfilmung, die wichtigsten Posten hinter der Kamera sind besetzt. Dennoch wird es mit der Umsetzung und Veröffentlichung noch mindestens ein Jahr dauern, eher länger. Und das ist gar nicht schlecht, denn Fantasy-Verfilmungen brauchen ihre Zeit.

