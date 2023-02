Neue Herr der Ringe-Filme: 5 Möglichkeiten, was jetzt passieren kann, inklusive Gollum-Spin-off und jungem Aragorn

Peter Jacksons Herr der Ringe- und Hobbit-Filme werden bleiben nicht allein. Mit den angekündigten neuen Kino-Abenteuern eröffnen sich mehrere Möglichkeiten.

Gerade wurden neue Herr der Ringe-Filme angekündigt: von den Studio-Partnern Warner Bros. und New Line Cinema, die schon Peter Jacksons Herr der Ringe- und Hobbit-Trilogie ins Kino brachten. Worum es in diesen neuen Mittelerde-Ausflügen gehen soll, ist bisher offiziell nicht bekannt.

Lediglich ein Remake von Frodos und Bilbos Abenteuern wurde jetzt schon ausgeschlossen. Da die Verfilmungsrechte vor allem J.R.R. Tolkiens Herr der Ringe-Bücher sowie Der Hobbit betreffen, ist die Auswahl neuer Hauptfiguren jedoch abgesteckt. Auch wenn die Warner-Bosse Michael De Luca und Pamely Abdy meinen , dass das "komplexe und umwerfende Universum, das J.R.R. Tolkien erträumt hat, in den [bisherigen] Filmen noch größtenteils unerforscht geblieben" sei.

Wie könnte also eine weitere Erforschung Mittelerdes aussehen? Wir spekulieren auf Grundlage der bislang bekannten Informationen über 5 mögliche Film-Ideen, die bald Wirklichkeit werden könnten.

1. Young Aragorn: Ein Herr der Ringe-Film zu Streichers Anfängen

Warner Der Herr der Ringe: Bald mit Aragorn-Spin-off?

Als Thronfolger von Gondor legt Aragorn in Peter Jacksons Herr der Ringe-Filmen vom Waldläufer zum König einen beachtlichen Werdegang hin. Trotzdem ist sein Weg an Frodos Seite nur ein Bruchteil seines (dank Dúnedain-Blut) überlangen Lebens. Ein Film könnte sich problemlos seinen Jugendjahren in Bruchtal widmen: Aragorn wächst unter dem Namen Estel mit Elrond als Ziehvater auf und bekommt erst mit 20 Jahren seine wahre Identität enthüllt. Dass schon vor der Amazon-Serie Aragorn-Gerüchte aufkamen, zeigt die Beliebtheit einer solchen Idee.

2. Mithrandir: Ein Gandalf-Spin-off samt anderer Zauberer

Auch wenn die Tolkien-Erben sich bei der Vergabe der TV-Rechte gegen Figuren-Auskopplungen bekannter Charaktere stellten und stattdessen eine Serie zum Zweiten Zeitalter absegneten, liegt die Ausgangssituation bei den Kinoprojekten von Warner und New Line anders, weil sie Rechte-technisch über die schwedische Embracer-Gruppe laufen, der an einem großen Franchise inklusive Merchandise gelegen ist.

Das macht ein neues Abenteuer zu Gandalf, dem Grauen möglich. (Auch wenn dieser versteckt schon in der Herr der Ringe-Serie vermutet wird.) Interessanter und weniger auserzählt wären als Hauptfiguren hingegen seine magischen Istari-Kollegen Saruman, Radagast und die zwei Blauen Zauberer, die mit enormer Macht in Mittelerde wirkten.

3. Mein Schatzzz: Wie Sméagol zu Gollum wurde

Warner Herr der Ringe: Sméagol vor Gollum-Verwandlung

Als klassische Bösewicht-Vorgeschichte ist die nähere Beleuchtung von Gollum in einem Film möglich. Der Fischliebhaber, der als Hobbit seinen Anfang nahm und dem Ring verfiel, wurde als tragisches Schicksal zwar schon in einigen Rückblenden von Peter Jacksons Herr der Ringe-Trilogie aufgegriffen, kann aber sicher noch mit mehr Hintergrundinfos angereichter werden, bevor er den Einen Ring an Bilbo verliert.

4. Frauen-Schickale in Mittelerde: Eowyn & Galadriel

Warner Der Herr der Ringe: Éowyn und Galadriel

Im Sommer 2022 sprach der Rechteinhaber der Embracer Group die Möglichkeit weiterer Herr der Ringe-Filme bereits aus. Die Rede war dabei von "zusätzlichen Filme, die auf ikonischen Charakteren basieren könnten, wie Gandalf, Aragorn, Gollum, Galadriel und Éowyn". Bei Tolkien ist die Anzahl der Frauenfiguren überschaubar. Doch weibliche Hauptfiguren liegen im Trend und die Äußerung beweist, dass der Gedanke, ihnen eine Bühne zu geben, schon länger kursiert.

Die Geschichte der uralten Elbin Galadriel wird in Amazons Serie Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht bereits intensiv beleuchtet, bietet aber über Jahrtausende hinweg reichlich Stoff. Über Rohans Schildmaid Éowyn ist hingegen wenig bekannt, was vor dem Verlust ihres Bruders, der unerwiderten Liebe zu Aragorn und ihrer Ehe mit Faramir geschah.

5. Reisen die neuen Herr der Ringe-Filme ins Erste, Zweite oder sogar Vierte Zeitalter Mittelerdes?

Warner Schlacht gegen Sauron im Herr der Ringe-Prolog

Wie dehnbar die Rechtelage zu sein scheint, hat Amazon mit Die Ringe der Macht (angesiedelt im Zweiten Zeitalter) bewiesen: Der Serie liegen rein theoretisch nur die Anhänge von Der Herr der Ringe zugrunde. Trotzdem werden immer wieder auch Ereignisse aus dem Silmarillion * aufgegriffen. Vielleicht reicht also eine kurze Erwähnung früherer geschichtlicher Ereignisse im Anhang oder ein Herr der Ringe-Lied am Lagerfeuer schon aus, um so an Früheres anzuknüpfen. Im Zuge dessen könnten die neuen Filme auch statt eines einzelnen Charakters, eine Schlacht ins Zentrum zu rücken.

Selbst wenn der leichtere Weg, bekannte Namen aufzugreifen, wahrscheinlicher erscheint, ist ein Sprung in die Vergangenheit des Ersten oder Zweiten Zeitalters von Mittelerde nicht völlig von der Hand zu weisen. Zu einer Rücksichtnahme auf die Amazon-Serie sind die neuen Filme nicht verpflichtet. Wahrscheinlich könnten die Tolkien-Erben nicht einmal ein Herr der Ringe-Sequel verbieten, wie sie es bei der ihnen obliegenden Freigabe der Serie taten. Eine Herr der Ringe-Fortsetzung im 4. Zeitalter (also nach Aragorns Thronbesteigung und dem Ende des Ringkriegs) wird damit ebenfalls zur Möglichkeit.

Bevor irgendwelchen neuen Herr der Ringe-Realfilme das Licht der Kinoleinwand erblicken, wird am 11. April 2024 aber zunächst The Lord of the Rings: The War of the Rohirrim starten, der als Mittelerde-Anime ebenfalls von New Line produziert wird.

Die Ringe der Macht: Podcast zum Herr der Ringe-Serienfinale mit Staffel 2-Ausblick

Im großen Finale der 7. und 8. Folge löst Amazons Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht die größten Rätsel der 1. Staffel auf. Wir diskutieren die Enthüllungen und werfen einen Blick voraus, welche Versprechen die Serie bereits für die 2. Staffel gibt.

Ob versteckte Herr der Ringe-Anspielungen oder versprochene neue Figuren, die zu Galadriel und Sauron stoßen: Wir nehmen das Staffel-Ende ganz genau unter die Lupe und sprechen über die schönsten und schlimmsten Momente gleichermaßen.



