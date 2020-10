Star Wars: The Mandalorian erobert mit spektakulärem Lichtspiel den Himmel

Zum Start der 2. Staffel von The Mandalorian hat sich Disney eine besondere Aktion einfallen lassen. Ein Lichtspiel erleuchtete am Mittwoch den Hamburger Himmel und stimmte die Fans auf die Star Wars-Serie ein.

Jetzt sind es nur noch wenige Stunden, bis die 2. Staffel von The Mandalorian auf Disney+ startet. Acht neue Episoden erwarten uns in den kommenden Wochen, in denen wir endlich erfahren, wie die Geschichte rund um den wortkargen Kopfgeldjäger und seinen kleinen Begleiter, Baby Yoda, weitergeht.

Star Wars: Der Mandalorianer erscheint über Hamburg

Anlässlich des Starts der 2. Staffel von The Mandalorian hat sich Disney eine besondere Aktion einfallen lassen und den Hamburger Himmel mit einem ungewöhnlichen Lichtspiel zum Leuchten gebracht. Plötzlich war da der unverkennbare Helm des Mandalorianers zu erkennen.

Wie das aussah? Nachfolgend findet ihr ein paar Eindrücke:

© Disney The Mandalorian

Für das Lichtspiel wurden 100 Drohnen programmiert, die in bis zu 150 Meter Höhe in einer festen Formation über der Elbphilharmonie fliegen. Durch ihre Lichter zaubern sie den Helm des Mandalorianers in die Nacht. Im Anschluss folgte das Disney+-Logo.

© Disney The Mandalorian

Hier haben wir noch ein Bild, das euch zeigt, wie die Drohnen am Mittwochabend über Hamburg aufgestiegen sind.

© Disney The Mandalorian

Für alle Hamburger/innen, die hier mitlesen: Falls ihr die Aktion gestern Abend verpasst habt, könnt ihr heute um 18:00 Uhr noch einmal nach dem Helm des Mandalorianers Ausschau halten. Eine Hologram-Übertragung aus der weit entfernten Galaxis hat uns unterrichtet, dass der Mando einen zweiten Abstecher nach Hamburg unternimmt.

Die 2. Staffel von The Mandalorian steht vor der Tür

Jetzt dürfen wir gespannt sein, welche Überraschungen die 2. Staffel von The Mandalorian zu bieten hat. Morgen wird die von Serienschöpfer Jon Favreau inszenierte Auftaktfolge ausgestrahlt. Danach folgt jeden Freitag ein weiteres Kapitel.

Neben Pedro Pascals Kopfgeldjäger und Baby Yoda kehren Figuren wie Cara Dune (Gina Carano) und Greef Karga (Carl Weathers) zurück. Außerdem nimmt Bösewicht Moff Gideon (Giancarlo Esposito) dieses Mal eine deutlich größere Rolle ein.

Die 2. Staffel von The Mandalorian startet am 30. Oktober 2020 auf Disney+.

Werdet ihr die 2. Staffel von The Mandalorian auf Disney+ schauen?