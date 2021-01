The Mandalorian im Ranking: Nur eine Folge der Star Wars-Serie ist richtig schlecht

Von The Mandalorian gibt es bis jetzt 16 Folgen. Unser Video-Redakteur Yves ist Fan der Star Wars-Serie und hat alle Episoden von der schlechtesten bis zur besten gerankt.

Mit The Mandalorian hat Disney die Star Wars-Fans anscheinend wieder versöhnt. Nach der sehr kontrovers aufgenommenen Sequel-Trilogie mit Episode 7 bis 9 bietet die Serie Anhängern des Franchise all das, was Star Wars seit den Anfängen auszeichnet.

Doch auch The Mandalorian ist nicht unumstritten. Viele werfen der Serie ihren ständigen Fanservice vor und bemängeln an der Serie Ideenlosigkeit und plumpes Bedienen nostalgischer Reize.

Unser Video-Redakteur Yves ist großer Fan von The Mandalorian. Nach dem Ende der 2. Staffel hat er jetzt alle 16 Episoden der Star Wars-Serie im großen Video-Ranking von der schlechtesten bis zur besten sortiert.

Nur eine Folge von The Mandalorian kommt im Ranking schlecht weg

Auf dem letzten Platz des Rankings landet bei Yves die 5. Folge der 1. Staffel The Mandalorian. Die Episode mit dem Titel Der Revolverheld ist die einzige der Star Wars-Serie, die für ihn richtig misslungen ist.

Hier könnt ihr euch das komplette Ranking von allen The Mandalorian-Folgen anschauen!

Wir ranken alle Mandalorian Episoden | Ranking

Das liegt daran, dass sie fast nur aus Anspielungen auf andere Star Wars-Projekte besteht und sich von einer Fanservice-Referenz zur nächsten hangelt. Auch die eingeführten neuen Figuren waren für Yves fast durchwegs eine Enttäuschung.

Ansonsten besteht The Mandalorian für ihn nur aus Kapiteln, die er mag oder liebt. Was auf den vordersten Plätzen des Rankings noch auffällt: Staffel 2 schneidet nochmal deutlich besser ab als die erste.

Die vordersten sechs Plätze des Rankings setzen sich nur aus Folgen der aktuellen Staffel zusammen, wobei es das Finale von Staffel 2 an die Spitze geschafft hat. Die Befreiung ist für Yves nicht wegen dem großen Auftritt von Luke Skywalker das Highlight. Stattdessen lebt das Staffel 2-Finale von der rührenden Beziehung zwischen Mando und Grogu, die hier ihren emotionalen Höhepunkt erreicht.

*Bei diesem Link zu Disney+ handelt es sich um einen Affiliate-Link. Mit dem Abschluss eines Abos über diesen Link unterstützt ihr Moviepilot. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.