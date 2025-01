The Rookie Staffel 7: Macher erklärt, warum er ausgerechnet diese beiden neuen Rookies ausgewählt hat

The Rookie Staffel 7 stellt euch mit Miles und Seth zwei neue Rookies vor. Serien-Schöpfer Alexi Hawley erklärt, warum die beiden so wichtig für die neue Season sind.

Seit einigen Wochen läuft die 7. Staffel von The Rookie in den USA über die TV-Bildschirme. Seit wenigen Tagen kommen auch deutschsprachige Fans in den Genuss der neuen Folgen des Krimi-Hits mit Nathan Fillion. Darin machen sie Bekanntschaft mit zwei frisch gebackenen Rookies, die das Team des LAPD gehörig aufmischen. Serienschöpfer Alexi Hawley verriet nun, warum die beiden so wichtig für The Rookie sind.

The Rookie Staffel 7 stellt zwei neue Anfänger vor: Macher erklärt, was es mit Miles und Seth auf sich hat

Staffel 7 stellt uns Miles Penn (Deric Augustine) und Seth Ridley (Patrick Keleher) als neue Rookies vor, die vollkommen verschiedene Geschichten mitbringen und dadurch unterschiedlicher nicht sein könnten. Mit Tim (Eric Winter) und Lucy (Melissa O'Neill) als Mentor:innen an ihrer jeweiligen Seite ergänzen sie das Rookie-Ensemble auf ausgeklügelte Weise, wie Hawley gegenüber TV Guide verriet:

Wir wollten Miles reinbringen, der zuerst als Cowboy auftritt – er hat schon zwei Jahre als Polizist in Texas gearbeitet, also ist er nicht direkt von Tim eingeschüchtert, was ein spaßiger Weg ist, die Rookie-Training-Officer-Beziehung einzuleiten, doch dann erfahren wir unerwarteterweise, dass er in seinem Auto lebt, und die ungeschönte Realität davon hat sich wie ein sehr starker Twist angefühlt.

Mit Seth wollten wir diesen Pfadfinder reinbringen, der nicht jünger wirken könnte und ständig über seine eigenen Füße stolpert. Er findet seine Mentorin in Lucy, die verzweifelt versucht, nicht so zu sein wie Tim. Sie will nicht der Typ sein, der [Seth] zur Schnecke macht. Aber wie schreit man dieses Kind nicht an, wenn es Mist baut?

Gleichzeitig sollen die beiden frischen Wind in die Serie bringen, vor allem, da Staffel 7 mit einem Verlust aufwartet: Die Autor:innen entschieden sich, Aaron Thorsen (Tru Valentino) aus The Rookie zu schreiben und damit Veränderung herbeizuführen:

Wir sind in diese Staffel mit dem Wunsch gegangen, etwas andere Wege zu gehen und diese beiden neuen Rookies vorzustellen, um auf kreativer Ebene andere Richtungen einzuschlagen.

Wie könnt ihr The Rookie Staffel 7 in Deutschland schauen?

Die 7. Staffel von The Rookie läuft aktuell in den USA auf ABC und debütiert wöchentlich eine neue Folge. Hierzulande könnt ihr die neuen Folgen im englischen Original kurz nach US-Start bei WOW im Abo streamen. In der deutschen Synchronfassung erscheinen diese immer freitags bei Sky One.

Noch mehr zu The Rookie könnt ihr in unserem Podcast nachhören:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Die Serie mit Nathan Fillion als Polizei-Quereinsteiger in Los Angeles läuft bereits in der 6. Staffel und erzielt Top-Quoten. In dieser Episode von Streamgestöber erklären wir, warum das so ist. Was macht The Rookie im Vergleich zu den NCIS', FBIs und SWATs dieser TV-Welt so originell?