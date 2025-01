The Rookie beantwortet endlich die brennendste Frage: So verlässt Aaron die Serie in Staffel 7

Der größte Schock in The Rookie Staffel 7 kam schon lange vor der Premiere: Aaron-Darsteller Tru Valentino wird nicht zurückkehren. Die Begründung in der Auftaktfolge ist zum Glück erleichternd.

Mitten in den Dreharbeiten zu The Rookie Staffel 7 wurde bekannt, dass Hauptdarsteller Tru Valentino die langlebige Serie verlassen hat. Die erste Frage aus Fan-Perspektive ist natürlich, wie der Charakter aus der Serie geschrieben wird. Die Drehbuchautor:innen von The Rookie haben das in der Vergangenheit schon mal ziemlich verpatzt. Bei Aarons Abgang können wir aber erleichtert aufatmen.

So erklärt The Rookie in Staffel 7 das Fehlen von Aaron Thorson

Am 7. Januar 2025 feierte die 7. Staffel von The Rookie US-Premiere beim Heimatsender ABC. Seitdem wissen wir, wie Aaron das Los Angeles Police Department (LAPD) verlässt. Dem Ganzen wird nur ein kurzer Moment gewidmet, wie The Wrap berichtet, was an den Abgang von Afton Williamson nach Staffel 1 erinnert. Dieses Mal bekommen wir aber eine handfeste und auch sinnvolle Erklärung mitgegeben.

Während der Auftaktfolge der 7. Staffel mit dem Titel The Shot gibt es einen ruhigen Moment, in dem sich John Nolan (Nathan Fillion) und seine Kollegin Celina Juarez (Lisseth Chavez) über Aaron unterhalten. Dass John nachfragt und damit auf Celina zugeht, ergibt Sinn. John liegt das Wohlergehen seiner Kolleg:innen stets am Herzen und Celina ist über die Arbeit hinaus mit Aaron auch privat befreundet – sie hat also am ehesten die Antworten.

Celina erzählt, dass Aaron nun in North Hollywood sei und dort weiter bei der Polizei arbeite. Er hätte das Department gewechselt, weil hier alle wüssten, dass er ein Patient der Therapeutin Dr. Blair London (Danielle Campbell) gewesen sei und in North Hollywood könne er neu anfangen. Wir erinnern uns: Dr. London wurde in Staffel 6 eingeführt und Aaron war regelmäßig bei ihr. Sie stellte sich im Verlaufe der Staffel allerdings als Bösewichtin heraus.

Ihr gemeinsamer Plan mit der Anwältin Monica Stevens (Bridget Regan) führte zum Tod von Polizist:innen – und nicht zuletzt dazu, dass John Nolan im Staffelfinale angeschossen wurde und zwei Schwerverbrecher aus dem Gefängnis fliehen konnten. Dass Aaron damit nicht in Zusammenhang gebracht werden will, lasse ich als Erklärung gelten – zumal er in der Vergangenheit schon mit seinem Ruf zu kämpfen hatte.

Doppelte Erleichterung: Aaron lebt und Tru Valentino könnte sogar zurückkehren

Aaron Thorson lebt. Das ist für Fans der wichtigste Fakt, vor allem, wenn wir an den miesen Abgang von Jackson West in Staffel 4 zurückdenken. Bei der offiziellen Episoden-Diskussion bei Reddit spürt man die Traurigkeit der US-Fans, die die Folge bereits gesehen haben, dass Aaron kein Teil der 7. Staffel sein wird: "Ich bin traurig, dass Aaron weg ist. Ich werde seine Dynamik mit Celina vermissen", schreibt ein Mitglied. Auch, dass sein Abgang zu schnell abgekanzelt wurde, ist zu lesen.

Tru Valentino könnte als Aaron Thorson zu The Rookie zurückkehren. Tru Valentino schloss es nicht aus und auch The Rookie scheint sich mit der zahmen Verlegung seiner Figur in ein benachbartes Department alle Karten offenzuhalten. Das deutete auch der Schöpfer der Serie, Alexi Hawley, an.

The Rookie Staffel 7 startet in Deutschland am 10. Januar 2025 mit Folge 1, allerdings nur im englischen Originalton. Die deutsche Synchronfassung wird am 24. Januar Premiere feiern, und zwar wie gewohnt bei Sky One und WOW.