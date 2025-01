Morgen startet The Rookie Staffel 7 endlich auf Deutsch: In der ersten Folge verwirklicht der Macher großen Traum

Die neue The Rookie-Staffel ist im Originalton schon gestartet. Ab morgen könnt ihr den Season 7-Start auch in der deutschen Synchronfassung streamen. Direkt die erste Folge ist eine Art Neustart.

Vor wenigen Wochen ist die 7. Staffel der Hit-Serie The Rookie in den USA gestartet. Kurz danach war der Auftakt im Originalton auch schon hierzulande als Stream abrufbar. Wer The Rookie am liebsten auf Deutsch schaut, darf sich jetzt freuen. Ab dem 24. Januar 2025 startet Staffel 7 auch synchronisiert bei Skys Streaming-Dienst WOW. * Mit dem Beginn der neuen Season erfüllt sich Schöpfer Alexi Hawley auch einen großen Traum.

The Rookie geht weiter – und wird in Staffel 7 fast zum Reboot

Im Interview mit TVLine sprach der Showrunner darüber, dass die neuen Folgen direkt das fatale Nolan-Ereignis aus dem Staffel 6-Finale aufgreifen. Hier bekam Nathan Fillions Charakter einen Schuss in den Hintern ab. Am Anfang der neuen Staffel geht es darum, ob Nolan schon wieder fit genug für den Dienst ist.

Schaut hier noch einen deutschen Trailer zu The Rookie Staffel 7:

The Rookie - S07 Teaser Trailer (Deutsch) HD

Im TVLine-Gespräch verrät Hawley noch, dass er sich mit der ersten Folge der neuen Season auch einen Traum erfüllt hat – eine Art Neustart und Rückbesinnung auf die Wurzeln von The Rookie:

Ich habe bei der ersten Folge Regie geführt und wollte an mehreren Fronten ein wenig „neu steuern“. Eine davon war, dass ich es irgendwie größer und an manchen Stellen actionreicher machen wollte, also ist das definitiv das, was man spürt.

In Staffel 7 müssen sich Fans auch (vorerst) von Aaron-Darsteller Tru Valentino verabschieden. Ihm werden jedoch die Türen für eine mögliche Rückkehr offengehalten und sein Ausstieg muss nicht endgültig sein.

Wann und wo laufen die deutschen Folgen von The Rookie Staffel 7?

Ab dem 24. Januar 2025 läuft jede Woche um 20:15 Uhr eine Folge der 7. Staffel The Rookie bei Sky One in der deutschen Synchronfassung. Danach sind die Episoden bei WOW im Streaming-Abo verfügbar. Und falls ihr noch mehr aktuelle Serien-Tipps zum Streamen sucht:

