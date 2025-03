Yellowstone-Serie brachte ihre Hauptdarstellerin so sehr an ihre Grenzen, dass sie danach in Therapie musste

Yellowstone-Serie 1923 wartete in der neuesten Folge von Staffel 2 mit einer schockierenden Szene auf, die Darstellerin Julia Schlaepfer stark herausforderte.

Yellowstone-Fans dürfen sich aktuell wöchentlich über eine neue Folge der 2. Staffel des Prequels 1923 freuen, welches die Geschichte der Familie Dutton und ihrer Ranch weiter ausbaut. Hartgesottene Yellowstone-Anhänger:innen wissen, dass die Serie nicht selten mit schockierenden Szenen aufwartet, die nur schwer anzusehen sind. Genauso aufwühlend fallen manche dieser Szenen auch für die Darsteller:innen aus, die diese am Set der Serie quasi selbst durchleben müssen.

So wurde eine Szene in der aktuellen Episode mit dem Titel Umgeben vom Schrecken für Schauspielerin Julia Schlaepfer zur Herausforderung, sodass sie sogar Therapiestunden am Wochenende beziehen musste.

Harte Szene in 1923 Staffel 2 forderte Yellowstone-Star Julia Schlaepfer heraus

In der Folge durchläuft Alexandra Dutton eine unglaublich grausame Examinierung durch mehrere Ärzte auf Ellis Island, bevor ihr erlaubt wird, in die USA einzureisen. Wie Julia Schlaepfer im Interview mit Collider verriet, forderte die Szene, die ganze acht Stunden Drehzeit beanspruchte, sie am Set auf emotionaler Ebene stark heraus:

Der Tag, als wir die Missbrauchsszene mit den Ärzten gedreht haben, war mein erster Drehtag der Ellis Island-Sequenz und ich glaube, ich habe vorher nicht realisiert, auf was ich mich da auf emotionaler Ebene einlasse, als Person, am Ende des Tages. Das war ein großer Lerneffekt.

Daraufhin sei Schlaepfer die kommenden Drehtage etwas anders angegangen:

Ab diesem Moment habe ich darauf geachtet, die Intimitätskoordinator:innen am Set zu verwenden. Es gab viel Therapie am Wochenende, um dafür zu sorgen, dass es mir mental gut geht. Dann habe ich körperlich gemerkt, dass ich einige Zeit nicht schlafen konnte, also musste ich viel Yoga machen, ich habe Boxstunden genommen, um meine Wut rauszulassen, solche Sachen.

Dennoch habe sich Schlaepfer nicht davor gescheut, die herausfordernde Szene zu drehen und besprach dessen Inhalt im Vorfeld sorgfältig mit Serienschöpfer Taylor Sheridan:

Taylor hat mich angerufen, bevor er die Episode geschrieben hat und hat mich gefragt, ob es okay für mich wäre, das zu schreiben. Er wusste, wie herausfordernd das für mich als Schauspielerin werden würde. Ich habe gesagt, 'Absolut. Ich will diese Geschichte erzählen. Es ist, was so viele Menschen durchmachen mussten.'

Mehr zu Yellowstone und 1923:

Wann und wo läuft die 2. Staffel der Yellowstone-Serie 1923?

Die 2. Staffel von 1923 ist am 23. Februar 2025 auf Paramount+ gestartet. Immer sonntags erscheint dort eine neue Folge. Die Staffel umfasst acht Episoden. Somit wird die Ausstrahlung voraussichtlich am 13. April abgeschlossen sein.