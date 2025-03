Yellowstone-Serie liefert entscheidenden Hinweis zu einem der größten Geheimnisse des Western-Universums

Steht ein langjähriges Yellowstone-Geheimnis kurz davor, gelüftet zu werden? Das Serien-Spin-off hat in Staffel 2 einen wichtigen Hinweis zum Dutton-Stammbaum enthüllt.

Die Yellowstone-Serie 1923 hat zu ihrem Start in Staffel 2 letzte Woche einen Streaming-Rekordstart hingelegt. Die Vorgeschichte der Duttons geht zu ihrer Rückkehr außerdem einen weiteren Schritt in die Richtung, ein großes Yellowstone-Geheimnis aufzuklären und die entscheidende Lücke im Stammbaum der Familie zu schließen.

Neuer Yellowstone-Hinweis heizt die Theorien an: Wer wird Kevin Costners Großvater?

Das Yellowstone-Universum erzählt in unterschiedlichen Zeiten vom Schicksal der Familie Dutton. Aktuell existieren drei Serien von Taylor Sheridans Westernwelt und weitere Yellowstone-Serien sind in Planung.

Die große Frage, die sich Yellowstone-Fans seit den Prequel-Serien stellen, ist: Aus welchem Familienzweig ist John Dutton II. hervorgegangen? John Senior, also der Vater von Kevin Costners Figur, tauchte nur einmal in einem Rückblick auf: Dabney Coleman verkörperte ihn in Folge 10 von Yellowstone Staffel 2. Bislang verrieten die Serien jedoch nicht, wessen Sohn er ist. Im Staffel 2-Auftakt von 1923 gab es nun einen neuen Hinweis.

Neuer Yellowstone-Hinweis in 1923: Ein Loch im Dutton-Stammbaum muss noch geschlossen werden

Achtung, ab hier folgen Spoiler für 1883 und 1923. In der ersten Staffel 1923 erfuhren wir von großen Verlusten der Dutton-Familie: Aus 1883 hatte nur der mittlerweile erwachsene John I. (James Badge Dale) überlebt – sowie sein im ersten Prequel noch nicht geborener Bruder Spencer (Brandon Sklenar). Statt ihrem verstorbenen Vater James stieg also dessen Bruder Jacob (Harrison Ford) zum Familien-Patriarchen auf.

Schonungslos, wie wir das von Yellowstone-Serien gewohnt sind, wurde John I. in der ersten Staffel 1923 getötet. Da Jacob und Cara ohne eigene Kinder sind, bleiben also nur zwei Möglichkeiten, wer den Nachwuchs namens John II. zeugen kann, der später wiederum Kevin Costners John III. hervorbringt:

Entweder wird Jack Dutton (Darren Mann) , Sohn von John I., mit seiner Frau Elizabeth (Michelle Randolph) nach der Fehlgeburt in Staffel 1 noch einen Sohn bekommen.

, Sohn von John I., mit seiner Frau nach der Fehlgeburt in Staffel 1 noch einen Sohn bekommen. Oder aber der zu Beginn in Afrika jagende Spencer Dutton (Brandon Sklenar), der jüngere Bruder von John I. und Onkel von Jack, wird mit seiner große Liebe Alexandra (Julia Schlaepfer) ein Kind namens John zeugen.

Spencer und Alexandra traten in Staffel 1 von 1923 die lange Heimreise von Afrika nach Montana an, wurden jedoch getrennt. Nachdem es am Ende von Staffel 1 schon viele Yellowstone-Fans wegen ihrer Übelkeit vermutet hatten, bestätigte Staffel 2 nun im Auftakt den entscheidenden Hinweis, dass Alexandra schwanger ist. Damit kommen sowohl Jack als auch (der noch unwissende) Spencer als Großvater von Kevin Costners John III. infrage.

Die Antwort auf eines der größten Yellowstone-Geheimnisse rückt in der zweiten Staffel mit einem anschwellenden Babybauch also immer näher. Hundertprozentig sicher ist die Auflösung des Rätsels aber auch im voraussichtlichen Serienfinale von Episode 8 noch nicht. Möglich wäre nämlich, dass 1923 das Geheimnis von John Duttons unmittelbarem Vorfahren, dann noch gar nicht aufklärt.

Natürlich könnten Spencer und Alexandra sich vorher schon über Baby-Namen unterhalten, aber mit der Jahreszahl-Beschränkung der Serie ist es gut möglich, dass wir die Geburt des Kindes gar nicht mehr miterleben. Dann müsste die nächste angekündigte Yellowstone-Prequel-Serie 1944 das Mysterium klären und die Stammbaum-Lücke schließen.

Wo ihr die Yellowstone-Serien schauen könnt

Yellowstone (Staffel 1-5a), 1883 und 1923 (samt der aktuell laufenden zweiten Staffel) streamen aktuell bei Paramount+. Das Yellowstone-Finale von Staffel 5b gibt es bisher nur bei AXN Black. Darüber hinaus haben Netflix, Amazon und Magenta TV Staffel 1 bis 4 von Yellowstone im Programm und in Kürze wird auch 1883 bei Netflix eintreffen: am 12. März 2025.