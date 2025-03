Yellowstone-Serie überrascht mit realer Western-Heldin: Das müsst ihr zur neuen Figur von Dexter-Star Jennifer Carpenter wissen

In der 2. Staffel der Yellowstone-Serie 1923 debütiert Dexter-Star Jennifer Carpenter als raue Gesetzeshüterin. Was die wenigsten wissen: Mamie Fossett gab es wirklich.

Bei Paramount+ geht es aktuell wieder zurück ins Yellowstone-Universum, mit der fantastischen 2. Staffel von 1923. In der am vergangenen Sonntag erschienenen 2. Episode wurde die Besetzung um Helen Mirren und Harrison Ford um ein neues, prominentes Gesicht erweitert. Die u.a. als Debra Morgan aus der Serienkiller-Serie Dexter bekannte Schauspielerin Jennifer Carpenter ist in Staffel 2 des Western-Prequels als U.S. Marshal Mamie Fossett zu sehen. Und diese existierte tatsächlich.

Jennifer Carpenters Yellowstone-Charakter Mamie Fossett basiert auf einer echten Western-Heldin

Erstmals in Folge 2 der 2. Staffel 1923 lernen wir die Gesetzeshüterin der Kleinstadt Anadarko in Oklahoma kennen. Hier muss sich Marshal Mamie Fossett damit herumschlagen, dass Priester Renaud und U.S. Marshal Kent auf der Suche nach der "Mörderin" Teonna Rainwater durch ihr Revier streifen und dabei Native Americans töten.

Marshal Mamie Fossett ist allerdings keine für das Yellowstone-Spin-off erfundene Figur, sondern basiert auf einer echten historischen Persönlichkeit. Im Gespräch mit dem Hollywood Reporter erklärt Jennifer Carpenter die Recherche zu ihrem Vorbild:



Ich konnte etwa 10 Sätze über die tatsächliche Mamie Fossett finden. Wahrscheinlich kam sie in dieses Gebiet, um ein Stück Land zu besieden, was aus dem einen oder anderen Grund nicht klappte, und so ließ sie sich als U.S. Marshal anwerben - nicht um hinter einem Schreibtisch zu arbeiten, sondern um Verbecher aus diesem Gebiet zu vertreiben, was die tödlichste Arbeit war, die man zu dieser Zeit tun konnte.

Mary Francis "Mamie" Fossett war eine der ersten weiblichen U.S. Marshalls im späten 19. Jahrhundert und war in Oklahoma tätig. Allerdings existieren nur sehr wenige Informationen zu ihrem Leben und Wirken. Ob sie im Jahr 1923 überhaupt noch am Leben war, ist auch nicht bekannt. Der Yellowstone-Charakter ist daher mehr als Hommage anzusehen, der in eine ansonsten fiktive Geschichte eingebaut wurde.



Marshal Fossett ist nicht die erste "echte" Persönlichkeit, die im Yellowstone-Prequel zu sehen ist. Auch Alexandras (Julia Schlaepfer) früherer Verlobter Arthur und dessen Vater, der Earl of Sussex, basieren auf realen Vorbildern. Darüber hinaus ist auch der italienische Gangster Sal Maceo (Gilles Marini) aus der aktuellen Folge von 1923 an einen echten Mafioso angelehnt.

Die 2. Staffel der Yellowstone-Serie 1923 startete am 23. Februar 2025 bei Paramount+. Immer sonntags gibt es eine neue Episode. Die Ausstrahlung acht neuen Folgen wird voraussichtlich am 13. April 2025 abgeschlossen sein.