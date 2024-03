Abenteuer-Meisterwerk bei Disney+: Wer Shogun jetzt nicht schaut, verpasst eine der besten Serien des Jahres

Bei Disney+ läuft aktuell die bisher größte Serien-Überraschung 2024. Wer das Abenteuer-Epos Shogun noch nicht begonnen hat, sollte das möglichst schnell nachholen.

Die Abenteuerserie Shogun ist erst vor zwei Wochen auf Disney+ gestartet. Und mit einer vorläufigen Bewertung von 8.5 der Moviepilot-Community ist die Adaption von James Clavells Bestseller-Roman schon nach wenigen Folgen auf dem besten Weg, eine der besten Serien des Jahres zu werden.

Shogun stellte direkt zum Start Streaming-Rekorde auf. Dennoch gibt es viele Serien-Fans, die aufgrund der Sprachbarriere (ungefähr 70 Prozent der Serie sind in japanischer Sprache mit Untertiteln) noch zögern. Aber lasst euch davon nicht abschrecken. Denn wer Shogun nicht schaut, verpasst nicht nur ein aktuelles Serien-Ereignis, sondern auch ein absolutes Meisterwerk.

Shogun entfesselt bei Disney+ gefährliche Machtspiele der Samurai

Worum geht es in Shogun? Japan des Jahres 1600. Fünf Fürsten teilen sich die Macht über das Reich, solange der Erbe des verstorbenen Taiko noch nicht volljährig ist. Dazu zählt auch Fürst Toranaga (Hiroyuki Sanada aus John Wick 4), der in ein gefährliches Intrigenspiel mit dem restlichen Rat der Regenten gerät, während Portugiesen und Jesuiten immer mehr an Einfluss im Land gewinnen.

FX/Disney Hiroyuki Sanada in Shogun

Zur gleichen Zeit strandet der englische Navigator John Blackthorne (Cosmo Jarvis) mit seiner Crew des holländischen Handelsschiffs Erasmus an der Küste Japans und wird prompt zum Gefangenen. Glücklicherweise verfügt er über wertvolles Wissen, das Toranaga von Nutzen sein kann und steigt in der Gunst des Daimyos auf, während er der Übersetzerin Lady Mariko (Anna Sawai aus Monarch: Legacy of Monsters) näher kommt.

Ist Shogun eine wahre Geschichte? Obwohl die Serie sehr spezifisch in der Historie Japans, kurz vor Beginn der Edo-Zeit, verortet ist, handelt es sich um eine fiktive Geschichte. Allerdings sind Figuren wie Blackthorne und Toranaga an reale Persönlichkeiten und deren Erlebnisse angelehnt.

Meisterhafte Serien-Unterhaltung: Warum ihr Shogun nicht verpassen solltet

Einige Kritiken und Fans haben Shogun schon mit dem Serien-Meilenstein Game of Thrones verglichen. Natürlich gibt es hier keine Drachen und dunkle Magie zu sehen. Doch die raue und dreckige Welt sowie die feinmaschigen und komplexen Ränkespiele erinnern tatsächlich an die narrative Qualität früherer Westeros-Abenteuer.

Allein auf visueller Ebene weiß Shogun zu überzeugen und sich vom Serien-Einheitsbrei abzuheben. Die imposanten Sets und Kostüme wurden in atemberaubend schönen Bildern eingefangen. Auch wenn oftmals riesige Einheiten durch die japanische Landschaft ziehen, solltet ihr dennoch kein episches Schlachtengemälde erwarten.

Mehr zu Shogun und den besten Serien im März könnt ihr im Podcast hören:

Aber keine Sorge: Shogun schockiert mit reichlich blutigen Gewaltspitzen, um uns zu verdeutlichen, dass Tod und Gewalt ein natürlicher Teil des Lebens in dieser Kultur sind, deren Bräuche für westliche Augen befremdlich und faszinierend zugleich sind.

Während sich John "Anjin" Blackthorne wie ein schreiender (und mächtig fluchender) Wilder durch die anmutige Welt Japans bewegt, bringen Kulturunterschiede und Verständigungsprobleme oftmals unerwartet witzige Szenen hervor – bis er mit den dramatischen Folgen seiner kulturellen Ignoranz konfrontiert wird. Denn in Shogun kann jede Tat, jede Geste und jedes Wort noch Episoden später verheerende Konsequenzen nach sich ziehen.

Als breitgefächertes Abenteuer-Epos mit zahlreichen komplexen und nuancierten Charakteren ist Shogun einfach mitreißend. Wer sich auf die anspruchsvolle Geschichte (und aufmerksames Untertitellesen) einlässt, wird mit einem Serien-Meisterwerk belohnt, dem jetzt schon ein Platz unter den besten Serien 2024 sicher ist.

Wann läuft die Shogun-Serie bei Disney+?

Das 10-teilige Samurai-Epos läuft in Deutschland seit dem 27. Februar 2024 bei Disney+. Die Folgen werden wöchentlich, immer dienstags, veröffentlicht. Das Finale der abgeschlossenen Miniserie gibt es ab dem 23. April 2024 zu sehen.