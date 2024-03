Gefeierte neue Abenteuerserie bei Disney+ bricht Rekorde: Das Samurai-Epos wurde über 9 Millionen Mal in kürzester Zeit gestreamt

In nur einer Woche hat ein nach Fernost blickendes Abenteuer-Epos vom US-Sender FX via Hulu und Disney+ über 9 Millionen Abrufe generiert. Damit überholen die Samurai sogar die Chefkochkrieger aus The Bear.

Mit dem neuen FX-Format Shogun wurde James Clavells klassischer Japanroman, der bereits als 80er-Jahre-Miniserie (Shogun) vorliegt, aufwendig neu verfilmt. Dieser Aufwand scheint sich zu lohnen, denn seit der Premiere holte die historische Abenteuerserie innerhalb von nur sechs Tagen 9 Millionen Streaming-Abrufe ein.

Das stellt laut Deadline sogar die US-Premiere der zweiten The Bear: King of the Kitchen-Staffel sowie international die erste Season des Reality-Formats The Kardashians in den Schatten. Dabei genießen die säbelrasselnden Samurai durch parallele Verfügbarkeit auf Hulu, Disney+ und Star+ einen Vorteil auf dem Streaming-Schlachtfeld.

Worum geht es in Shogun?

Die Samurai-Serie ist im feudalen Japan des 17. Jahrhunderts angesiedelt. Wie in der Erstumsetzung strandet der englische Seefahrer John Blackthorne (damals Richard Chamberlain, heute Cosmo Jarvis) nach einem Schiffsbruch in einer für ihn fremden Kultur und wird in das Intrigenspiel von japanischen Fürsten verwickelt. Nur rücken diesmal auch japanische Perspektiven ins Rampenlicht.

Allen voran die des Co-Producers Hiroyuki Sanada (John Wick: Kapitel 4) in der Rolle von Daimyo Yoshi Toranaga, der sich mit dem mächtigen Regentenrat und seinem Widersacher Ishido Kazunari (Takehiro Hira) anlegt.



Geschichtlich akkurat ist die Geschichte nicht unbedingt, sie basiert aber lose auf realhistorischen Figuren. So ist Sanadas Toranaga beispielsweise eine Referenz auf den japanischen Reichseiniger Tokugawa Ieyasu, der das Tokugawa-Shogunat gründete, während Jarvis' Blackthorne auf dem Engländer William Adams basiert, der bei ihm trotz Ausländerstigma zum Samurai aufstieg.

Geschaffen wurde das Format von Rachel Kondo und Justin Marks, der den Showrunner-Posten inne hatte.

Wo kann man Shogun in Deutschland streamen?

Die neue Miniserie ist seit dem 27. Februar 2024 beim hiesigen Disney+ * zu finden, wo bisher 3 von 10 Episoden zum Abruf bereitstehen. Jede Woche folgt eine weitere.



