In 2 Wochen startet die größte Sci-Fi-Serie 2024 bei Netflix: Lohnt sich 3 Body Problem von den Game of Thrones-Machern?

Diesen Monat startet bei Netflix das neue Serien-Epos der Game of Thrones-Schöpfer. In diesem Ersteindruck erfahrt ihr, ob 3 Body Problem dem Hype wirklich gerecht wird.

Knapp fünf Jahre nachdem sie die Fantasy-Saga Game of Thrones zu Ende gebracht haben, bringen D.B. Weiss und David Benioff die nächste gewaltige Romanverfilmung an den Start: Ab dem 21. März startet bei Netflix die Sci-Fi-Serie 3 Body Problem, die das Westeros-Duo gemeinsam mit Co-Schöpfer Alexander Woo umsetzte.

Erneut widmen sich Benioff und Weiss einer komplexen und preisgekrönten Buchvorlage: die Trisolaris-Trilogie des chinesischen Autors Cixin Liu. Im spoilerfreien Ersteindruck verrate ich euch, ob die teuerste Netflix-Serie des Jahres auch gut ist.

Nach Game of Thrones kommt das 3 Body Problem: Das erwartet euch in der Sci-Fi-Serie von Netflix

Mit der Phrase "Der Winter kommt" steuerte Game of Thrones acht Jahre lang auf eine Katastrophe zu. Auch in 3 Body Problem kündigt sich der Menschheit ein unaufhaltsames Unheil an, das allerdings noch 400 Jahre auf sich warten lässt: Die Aliens kommen!

Die Netflix-Serie erzählt eine Invasionsgeschichte mit faszinierenden Sci-Fi-Konzepten, aus einer Perspektive, wie wir sie zuvor noch nicht gesehen haben. Allerdings ist diese so komplex und voller Spoiler, dass noch kein Trailer im Vorfeld überhaupt vermitteln konnte, worum es überhaupt geht. Um keine Überraschungen zu verderben, will ich sie an dieser Stelle auch nur kurz anreißen.

Netflix Euer nächster Serien-Liebling: John Bradley in 3 Body Problem

Die Handlung von 3 Body Problem dreht sich um fünf befreundete Wissenschaftler:innen aus London, die in ein gewaltiges Mysterium hineingezogen werden: Die Suizid-Rate unter ihren internationalen Kolleg:innen beginnt unerklärlich in die Höhe zu schnellen. Und das ist längst nicht alles.

Nanowissenschaftlerin Augustina Salazar (Eiza González) sieht plötzlich einen bedrohlichen Countdown auf ihrer Netzhaut. Ihre Freunde Jin Cheng (Jess Hong) und Jack Rooney (John "Samwell Tarly" Bradley) stoßen derweil auf ein futuristisches Virtual-Reality-Spiel. Im Auftrag des Geheimdienstlers Thomas Wade (Liam "Davos" Cunningham) müssen sie herausfinden, warum die Wissenschaft verrücktspielt und wie das alles mit den Schrecken der chinesischen Kulturrevolution vor 60 Jahren (mit der die Serie grausam eröffnet wird) zusammenhängt.

3 Body Problem verändert die Vorlage dramatisch und das ist erstmal gut

Als Adaption Cixin Lius Roman Die drei Sonnen wartet die Netflix-Serie mit zahlreichen Änderungen auf. Etwa wurden aus einem zentralen Charakter direkt fünf (neue) Hauptfiguren geformt. Für Neueinsteiger macht das die Geschichte aber nicht komplizierter, sondern vereinfacht durch menschliche Perspektiven und einen stärkeren emotionalen Unterbau den Zugang.

Während in Game of Thrones das riesige Ensemble schon direkt in der ersten Folge vorgestellt wurde, greifen die Showrunner hier auf einen ähnlichen Kniff zurück und lassen Figuren auftreten, die bei einer 1:1-Verfilmung erst in späteren Staffeln vorkommen würden. Da ihre Namen und Hintergründe verändert wurden, bleibt die Serie somit auch für Buchkenner noch spannend und überraschend.



3 Body Problem ist die Light-Version eines komplexen Sci-Fi-Epos

Einige andere Änderungen werden Buchfans allerdings vor den Kopf stoßen. Was ich dazu spoilerfrei verraten kann: Die Vorlage wurde in Teilen extrem gestrafft und vereinfacht. Die drei Sonnen war ein hirnverknotendes Ministudium der Naturwissenschaften, das sich auch mit der Netflix-Serie Dark vergleichen ließe.

Diese Adaption ist leichter bekömmlich, erfordert keine Serien-Hausaufgaben und verursacht weniger Kopfschmerzen. Sie regt aber auch weniger zu philosophischen Gedankenspielen an. Fans der Bücher oder vergleichbarer Geschichten, wie Isaac Asimovs Foundation-Zyklus, könnte das unterfordern.

Netflix 3 Body Problem: Manchmal richtig bildgewaltig

Vielmehr ist 3 Body Problem jetzt eine fesselnde und wendungsreiche Sci-Fi-Mystery-Geschichte, die mit jeder Folge komplett neue Richtungen einschlägt – und mit dem ein oder anderen unerwarteten Schocker überrascht.



Hier geht es weniger um verkopfte Physik und mehr um das Spektakel, wie etwa einer Blockbuster-Version des Splatter-Auftakts von Ghost Ship oder die gewaltigen Zivilisations-Katastrophen innerhalb eines VR-Games.

Ebenso legen die Game of Thrones-Macher ihren Fokus auf die größeren Themen der gesamten Saga, die hier erheblich früher als in der Vorlage enthüllt werden. Für Neueinsteiger bedeutet das: 3 Body Problem kommt schnell zur Sache. Aufgrund der Dichte der Ereignisse bleibt für komplexe wissenschaftliche Theorien auch keine Zeit. Aber keine Sorge: Ihr lernt trotzdem genug über Himmelsmechaniken und pico-technologische Supercomputer.

Lohnt sich 3 Body Problem trotzdem?

Kaum eine Serie der letzten Zeit hat mich nach dem ersten Durchschauen so zwiegespalten zurückgelassen, wie 3 Body Problem. Als großer Fan von Cixin Lius überkomplexen Trisolaris-Romanen war ich von der Simplifizierung einiger Elemente zuerst wenig begeistert, auch wenn diese bei der Länge von nur acht Folgen abzusehen war.

Es dauerte einige Zeit, bis ich mich damit arrangieren konnte, dass die Game of Thrones-Schöpfer nur die Eckpfeiler der Vorlage benutzen und darauf etwas anderes, aber nicht minder ambitioniertes erschaffen wollen. Und das kann sich durchaus sehen lassen.

Auch wenn die Haken schlagende Handlung teilweise etwas ziellos wirkt und streckenweise immer wieder Plotfäden und Charaktere vergisst, weiß 3 Body Problem als mitreißende Sci-Fi-Erzählung zu unterhalten, die spannende Fragen der Ethik und Moral aufwirft. Wie reagieren Menschen im Angesicht des bevorstehenden Untergangs? Heiligt der Zweck wirklich die Mittel? Und darf man Nicht-Spieler-Charaktere in einem Computerspiel einfach so verprügeln?

3 Body Problem macht zwar einiges anders als die Vorlage. Doch am Ende der acht Episoden bleibt das gleiche Gefühl zurück: Wenn ich fortan nachts in den Himmel schaue, habe ich Angst – vor den Bedrohungen aus dem All und den Menschen, die diese willkommen heißen.