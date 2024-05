"Aus dem Kopf gelöscht": Fluch der Karibik-Star wollte eine seiner größten Rollen gar nicht spielen

Im Historien-Epos Troja schlüpfte Orlando Bloom in die Rolle des jungen Prinzen Paris. Wie der Fluch der Karibik-Star nun verriet, trat er die Rolle nur widerwillig an.

Orlando Bloom war 2004 wahrscheinlich auf dem Höhepunkt seiner Karriere. Nicht nur war der Schauspieler zu diesem Zeitpunkt bereits als Legolas in der Der Herr der Ringe-Trilogie zu sehen gewesen, er eroberte kurz zuvor als Will Turner in Fluch der Karibik an der Seite von Johnny Depp die weltweiten Kinoleinwände.

Doch stand für den Schauspieler direkt ein weiterer Kassenschlager an: das Historien-Epos Troja von Wolfgang Petersen, das ihn vor der Kamera mit Brad Pitt und Diane Kruger vereinte. Wie Bloom nun in einem Interview verriet, ist er auf den knapp 500 Millionen US-Dollar schweren Blockbuster nicht allzu gut zu sprechen. Und dafür gibt es einen Grund.

Fluch der Karibik-Star Orlando Bloom hat Historien-Epos Troja aus seinem Gedächtnis gelöscht

Bloom war im Interview-Format Know Your Lines von Variety zu Gast, wo der Fluch der Karibik-Star Drehbuchzeilen seiner vergangenen Filme erraten sollte. Als ihm eine Zeile aus Troja vorgestellt wurde, konnte Bloom diese jedoch nicht so recht zuordnen und brachte sie eher mit Filmen wie Der Herr der Ringe oder Königreich der Himmel in Verbindung. Die richtige Antwort überraschte ihn aus einem ganz bestimmten Grund:

Oh mein Gott, Troja. Wow. Ich glaube ich habe diesen Film aus meinem Kopf gelöscht. So viele Leute lieben diesen Film, aber für mich war es [deutet an sich die Kehle aufzuschlitzen], diese Rolle zu spielen. Darf ich all das überhaupt sagen? Ich wollte diesen Film nicht machen. Ich wollte diese Figur nicht spielen.

Weiterhin erklärte Orlando Bloom, dass er sich von seiner Agentur hat überreden lassen, in die Rolle des trojanischen Prinzen Paris zu schlüpfen:



Der Film war toll. Es war Brad [Pitt]. Es waren Eric [Bana] und Peter O'Toole. Aber wie soll ich diese Figur spielen? Es war gegen alles, was ich in mir selbst gefühlt habe. In einem Moment heißt es, Paris kriecht geschlagen auf dem Boden und hält sich am Bein seines Bruders fest. Ich meinte, 'Das werde ich nicht machen können.' Einer meiner Agenten zu der Zeit meinte, 'Aber das ist der Moment, der es schaffen wird!' Und ich bin auf diesen Agentenspruch reingefallen. Ich glaube, deshalb habe ich es aus meinem Gedächtnis gelöscht.

Auch Troja-Stars Brad Pitt und Diane Kruger haben heute gemischte Gefühle zum Historien-Epos

Auch Brad Pitt denkt nicht allzu gerne an seine Rolle des Achilles in dem Historien-Epos zurück. So erklärte er gegenüber The New York Times Magazine , dass der Film seine Figur stets ins Zentrum stellte und ihn zu einer Art kommerziellem Held machte. Das führte wiederum zu einer Realisation, die für den Schauspieler veränderte, welche Rollen er nach dem Blockbuster annahm:

Es war schmerzhaft, aber ich habe realisiert, dass dieser Film nicht auf eine Art erzählt wurde, wie ich es wollte. Ich habe meine eigenen Fehler darin gemacht.

Warner Bros. Orlando Bloom und Diane Kruger in Troja

Diane Kruger hatte in dem Film dagegen ihren großen internationalen Durchbruch, was die Schauspielerin vor verschiedene neue Probleme stellte, wie sie gegenüber Variety verriet:

Als der Film rauskam, war die deutsche Presse sehr hart zu mir. Sie haben meinen Vater gefunden, den ich nicht mehr gesehen hatte, seit ich 13 war. Sie haben Geschichten erfunden. Es war wirklich harsch.

Streamen kann man Troja aktuell bei Netflix, Sky Go und WOW.