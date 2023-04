Bei Netflix verschwinden 4 richtig gute Filme und eine legendäre Vollkatastrophe

Netflix betreibt in den nächsten Wochen Frühjahrsputz und wirft einige grandiose Film-Highlights raus. Allerdings auch einen unfassbaren Flop, um den sich zahllose Geschichten ranken.

In den nächsten Wochen entledigt sich Netflix einiger grandioser Filme. Insbesondere die Horror- und Fantasy-Community sollte sich dabei sputen, aber auch ein deutsches Kriegsfilm-Meisterwerk fliegt aus dem Sortiment. Genau wie der schrecklich gefloppte Vorgänger eines aktuellen Kinofilms.

Netflix wirft Horror und Fantasy-Highlights raus – und den ersten Super Mario-Film

Fans des deutschen Films wird vielleicht am ehesten der Verlust von Das Boot schmerzen, der den Streamingdienst am 30. April 2023 verlässt. Mit dem gefeierten Reboot Child's Play wirft Netflix auch ein grandioses Horror-Highlight raus. Die Keanu Reeves-Community wird dagegen auf die DC-Fantasy Constantine verzichten müssen. Und auch das Krimi-Meisterwerk Knives Out muss seinen Platz bald räumen.

Im Übrigen ist eine der legendärsten Videospielverfilmungen überhaupt nur noch für kurze Zeit verfügbar. Der Dreh von Super Mario Bros. von 1993 war nach Meinung vieler Beteiligter eine absolute Katastrophe. Hauptdarsteller Bob Hoskins verspürte auch Jahre später noch einen leidenschaftlichen Hass auf den Film, der an den Kinokassen kolossal floppte.

Die wichtigsten Filme, die Netflix in Kürze verlassen

Ab dem 29. April 2023

Child's Play

Das Boot

Ab dem 30. April 2023

Constantine

Super Mario Bros.

Ab dem 1. Mai 2023

Knives Out





Für episches Heimkino: Das ist einer der besten Ultrakurzdistanz-Beamer *

Die 10 größten Streaming-Filme 2023 bei Netflix, Amazon & Co.

In dieser Ausgabe unseres Moviepilot-Podcasts Streamgestöber schauen wir uns die großen Filme an, die dieses Jahr exklusiv bei Netflix, Amazon, Disney+ und Apple TV+ erscheinen. Herausgekommen ist eine Liste mit zehn besonderen Empfehlungen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vom Sci-Fi-Epos bis zum potentiellen Oscar-Kandidaten ist alles dabei. Beeindruckend sind vor allem die versammelten Talente. 2023 erwarten uns im Streaming-Bereich neue Filme von Martin Scorsese, David Fincher und Zack Snyder, während vor der Kamera Gal Gadot, Leonardo DiCaprio, Henry Cavill und Chris Hemsworth zu sehen sind.



*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.