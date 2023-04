Bei Netflix: Der katastrophale erste Super Mario-Film war für den Hauptdarsteller "das Schlimmste, was ich je gemacht habe"

Der Super Mario Bros. Film steuert auf einen großen Kino-Erfolg zu. Bei Netflix gibt es jetzt seinen Vorgänger von 1993. Er war für fast alle Beteiligten eine Katastrophe.

Erster Super Mario-Film bei Netflix: Mario-Darsteller verfolgt der Dreh noch Jahre später

Der Super Mario Bros. Film muss ein Erfolg werden. So vergessen Menschen vielleicht,Das ist keine eigene Kritik des Films, sondern das Urteil des Regisseurs Rocky Morton , des Stars John Leguizamo und insbesondere des Hauptdarstellers Bob Hoskins . Von Zuschauer:innen und Kritiker:innen beim Kinostart 1993 ganz zu schweigen. Der Film ist bei Netflix verfügbar.

"Das Schlimmste, was ich je gemacht habe? Super Mario Bros. Es war ein beschissener Alptraum", erklärte Mario-Darsteller Hoskins noch 2007 dem Guardian . Morton bezeichnete den Dreh als "qualvolle Erfahrung" (via SciFiNow ), Schauspiel-Legende Dennis Hopper nannte ihn einen "Alptraum" (via A.V. Club ) und Leguizamo betrank sich aus Frust so stark, dass er Co-Star Hoskins laut ScreenRant fast umgebracht hätte. Was war passiert?

Laut einem Nintendo-Interview mit Morton stürzten Drehbuch-Änderungen den Film ins Chaos. Hoskins und Hopper bezeichneten das Regie-Paar Morton und Ehefrau Annabel Jankel als "Kontrollfreaks" voller "Arroganz". 30 Jahre später ist vor allem klar, welches Chaos am Set geherrscht haben muss. Und als der Film schließlich erschien, wurde er von Publikum und Kritik zerpflückt (via Rotten Tomatoes ).

Highlight Film Luigi (Leguizamo) und Mario (Hoskins) in Super Mario Bros.

Super Mario Bros. spielt in New York, wo sich die Klempner Mario und Luigi (Leguizamo) mehr schlecht als recht über Wasser halten. Weil sie die junge Frau Daisy (Samantha Mathis) retten wollen, gelangen sie in eine Dinosaurier-Paralleldimension, in der der fiese King Koopa/Bowser (Hopper) das Sagen hat.

Solche skurrilen Adaptions-Einfälle, ein löchriges Drehbuch und hölzernes Schauspiel ließen den Film für viele im Kino durchfallen. Allein das wegweisende Produktionsdesign erhielt viel Lob und hat womöglich dafür gesorgt, dass der Film mittlerweile bei manchen Fans Kultfaktor entwickelt hat.

