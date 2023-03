Brendan Fraser wurde beim Dreh von Die Mumie fast erhängt – und bekam dafür auch noch Lob

Beim Dreh von Die Mumie wurde es brenzlig für The Whale-Star Brendan Fraser, wie er in einem neuen Interview unterstrich.

Brendan Fraser erlebt gerade eines der erstaunlichen Comebacks der jüngeren Hollywood-Geschichte. Nachdem er jahrelang eher in Nebenrollen zu sehen war, befindet er sich mit der Hauptrolle in Darren Aronofskys Drama The Whale geradewegs auf Oscar-Kurs.

Um seine Chancen bei den Academy Awards zu erhöhen, tritt Fraser in zahlreichen Podcasts und TV-Shows auf. Eine davon war die Kelly Clarkson Show (via Deadline ), in der er an einen gefährlichen Moment beim Dreh seines bekanntesten Films Die Mumie erinnerte.



Brendan Fraser über Die Mumie-Dreh: "Ich wurde aus Versehen erstickt"

Falls ihr euch erinnert: Am Anfang von Die Mumie landet Abenteurer Rick O'Connell (Fraser) in einem ägyptischen Gefängnis. Hier sieht Evelyn (Rachel Weisz) ihn zum ersten Mal – gerade als er erhängt werden soll.

Brendan Fraser hat über diese Szene schon öfter gesprochen, diesmal beschrieb er seine Erlebnisse so:

Ich wurde aus Versehen erstickt. [...] Ich stand auf meinen Zehen, mit dem Seil [um meinem Hals] und da gibt es kaum Bewegungsspielraum. [Regisseur Stephen Sommers] ist zu mir gekommen und sagte: 'Hey, es sieht nicht so aus, als wärst du am Ersticken. Kannst du das besser verkaufen?

Beim nächsten Versuch wurde es dann gefährlich:

[...] Ich hab mich auf die Zehen gestellt und der Typ, der über mir das Seil hielt, hat es etwas höher gezogen und balancierte auf den Zehen und konnte nicht weiter, außer nach unten. Er hat nach oben gezogen und ich nach unten. Und das nächste, woran ich mich erinnern kann, ist [...] dass die Welt kopfüber stand und ich Kies zwischen den Zähnen hatte.

Schaut euch die Szene aus Die Mumie hier an:

Fraser hatte anscheinend das Bewusstsein verloren, dann sei alles ruhig geworden am Set, bis jemand kam und munter erklärte:

Glückwunsch, du bist jetzt Teil des Clubs. Dasselbe ist Mel Gibson bei Braveheart passiert.

Weitere Details zur gefährlichen Die Mumie-Szene

Die Meinungen über den Dreh der Szene gehen übrigens auseinander. In einem Interview mit Entertainment Weekly wies Regisseur Stephen Sommers die Schuld im Juli letzten Jahres von sich:

Brendan ist ganz allein daran schuld. Er hat die Schlinge enger gezurrt und als wir das drehen wollten, hat er so getan, als würde sie ihn wirklich ersticken. Ich denke, es hat ihm eine Arterie abgeklemmt oder so, und ihn in Ohnmacht fallen lassen. Er hat sich das selbst angetan.

Fraser wiederum merkte damals an, dass er eben den Anweisungen von Stephen Sommers folgte, als er die Erstickung so glaubwürdig wie möglich spielen wollte. Auf jeden Fall wird man die Szene in Die Mumie nach diesen Beschreibungen mit anderen Augen sehen.

In der Nacht vom 12. auf den 13. März wird entschieden, ob Brendan Fraser sich in Zukunft Oscar-Preisträger nennen darf. Dann werden in Los Angeles die Academy Awards verlieren.