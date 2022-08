Brendan Fraser musste nach extrem gefährlicher Die Mumie-Szene wiederbelebt werden

Die Mumie-Star Brendan Fraser hätte eine Action-Szene des Films beinahe nicht überlebt. Er bekam keine Luft und fiel in Ohnmacht.

Die Mumie hat sich 23 Jahre nach Kinostart eine stattliche Kult-Fangemeinde erarbeitet. Star Brendan Fraser aber wird den Film womöglich mit gemischten Gefühlen in Erinnerungen behalten. Bei einer besonders brenzligen Action-Szene wäre er nämlich "fast gestorben".



Action-Szene in Die Mumie hätte Brendan Fraser fast das Leben gekostet

Die Story um einen erneut zum Leben erweckten Pharao, der von Abenteurer Rick (Fraser) und Ägyptologin Evelyn (Rachel Weisz) aufgehalten werden muss, ist bereits abenteuerlich. Das waren die Dreharbeiten aber offenbar auch. In einer Gefängnisszene entgeht Rick nur knapp dem Tod am Galgen, was offenbar genauso auch am Set passierte. Weisz erklärt (via The Free Library ):

Er ist fast gestorben. Er hörte auf zu atmen und musste wiederbelebt werden. Den Zeitplan hielt das aber nicht auf. Die Crew meinte nur, "Na, geht's dir gut? Toll, weiter geht's. Zeit ist Geld."

Schaut euch hier die Galgen-Szene in Die Mumie auf Englisch an:

Wie Fraser und Regisseur Stephen Sommers Entertainment Weekly verrieten, quetschte das Henkerseil offenbar eine Arterie ab und ließ den Schauspieler in Ohnmacht fallen. Die Schuld an dem gefährlichen Patzer geben sie sich allerdings gegenseitig. Fraser erzählt:

Stephen meinte: "Können wir das nochmal mit mehr Spannung auf dem Seil drehen? Also zogen sie die Spannung an. [...] Ich sah noch, wie sich die Kamera bewegte und dann [wurde mir schwarz vor Augen]. Ich kam wieder zu mir [und] der Stunt-Koordinator lachte nur. [...] Und ich meinte nur: "Haha, verdammt witzig! Ich will nach Hause."

Laut Sommers trage allerdings Fraser selbst die Schuld an dem Unfall. Er habe "die Schlinge enger gezogen" und sich dann stark hineingehängt, damit es echt aussehe. Trotz der potenziell lebensbedrohlichen Situation pflegten er und der Schauspieler auch nach dem Dreh noch eine freundschaftliche Beziehung.

Welcher von beiden nun Recht hat, können die Zuschauer selbst beurteilen. Fraser zufolge ist nämlich ausgerechnet die Version mit seiner echten Bewusstlosigkeit im fertigen Film gelandet. Ganz offenbar fand Sommers die echte Ohnmacht des Schauspielers sehr überzeugend.

