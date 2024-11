"Das musst du sehen": Die Regisseurinnen von Matrix zwangen Keanu Reeves, sich zwei legendäre Animes anzusehen

Um sich auf Matrix vorzubereiten, gaben die Wachowskis ihrem Neo-Darsteller damals Hausaufgaben auf. Er sollte zwei wegweisende Anime-Filme ansehen.

Dass der moderne Sci-Fi-Klassiker Matrix maßgeblich von japanischen Anime-Titeln beeinflusst wurde, ist längst kein Geheimnis mehr. Der Einfluss ist aber noch viel direkter und eindeutiger, als manche sich vielleicht vorstellen.

Matrix-Star Keanu Reeves wurde sogar von Lily und Lana Wachowski dazu angehalten, zwei konkrete Titel zu sehen, um sich auf die actionreiche Neo-Rolle vorzubereiten.

Diese beiden Sci-Fi-Animes musste Keanu Reeves vor Matrix ansehen

Für Reeves waren Animes nichts komplett Neues, aber erst die Arbeit mit den Wachowskis brachte ihn richtig auf das Genre, in dem Science-Fiction und Cyberpunk spätestens seit Astroboy aus den 1950ern großgeschrieben werden. Auf einem Comic-Con-Panel erinnerte der Schauspieler sich vor zwei Jahren daran (via THR ):

Ich habe Animes auf Kanal 79 geschaut und wusste nicht einmal, was das war. Und als ich dann mit den Wachowskis an Matrix arbeitete, meinten sie: 'Das musst du dir ansehen'. [...] Ich bin nicht wirklich auf dem Laufenden, was aktuelle Animes angeht. Ein paar meiner Freunde haben Kinder, die viel über Animes reden könnten und ich denke: 'Das hört sich großartig an.'

Die beiden Anime-Empfehlungen des Regie-Duos waren Otomos– zwei wegweisende Titel, die bis heute zu absoluten Highlights der Anime- und Cyberpunk-Szene zählen.

Mit Akira adaptierte Otomo seinen eigenen Manga, der von Motorradgangs im dystopischen Neo Tokyo handelt. Als der duckmäuserische Tetsuo aus der Gang von Kaneda mit einem mysteriösen Kind in Berührung kommt, erwachen in ihm monströse Kräfte, die bald die ganze Megametropole in Gefahr bringen. Doch über der beeindruckend animierten Zerstörungsorgie schwebt ständig die Frage: Wer oder was ist Akira?

Ghost in the Shell existiert bereits in zahlreichen Inkarnationen, wie dem Original-Manga von Masamune Shirow und dem Live-Action-Film mit Scarlett Johansson. Nichts geht jedoch über Oshiis Anime-Film, in dem die Cyborg-Ermittlerin Major Kusanagi im Auftrag ihrer Cyber-Crime-Behörde Section 9 hinter einem Hacker namens Puppet Master her ist. Im Laufe der Ermittlungen kommen schließlich existenzialistische Fragen nach dem eigenen Ich in einer Welt voller künstlicher Körper auf.

Geschlossen wurde der Kreis der Matrix/Anime-Connection im Jahr 2003 mit der vielfältigen Anthologie Animatrix, für die mehrere japanische Animationskünstler Segmente beisteuerten.

Kann man Akira und Ghost in the Shell irgendwo streamen?

Der Anime-Klassiker Akira liegt als Leih- und Kauftitel bei Amazon, Sky, Apple TV und Google Play vor, Heimkinoversion ist bei Universum zu haben. Ghost in the Shell findet man zusätzlich bei MagentaTV, allerdings auch nicht in einer Flatrate, die physischen Scheiben stammen von Nipponart.

Ein thematisch ähnlicher Artikel ist auf unserer Schwesternseite 3DJuegos erschienen.