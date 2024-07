Matrix 5 kommt mit großen Veränderungen für die Sci-Fi-Reihe: Alle Infos zum Cyberpunk-Sequel auf einen Blick

Warner Bros. stellt einen weiteren Matrix-Film auf die Cyber-Beine. Allerdings ohne die Wachowski-Schwestern. Hier erfahrt ihr alle bisher bekannten Infos.

Die Matrix ist tot, lang lebe die Matrix! So oder so ähnlich muss ein Gespräch in der Chefetage von Warner Bros. gelaufen sein, als man nach der Sci-Fi-Trilogie und der Dekonstruktion besagter Trilogie mit Matrix Resurrections einen weiteren Teil in Entwicklung schickte.

An dieser Stelle erfahrt ihr bis zum Release alle relevanten Infos zum Thema Matrix 5. Inklusive:

Kinostart

Besetzung und Kreative

Handlung

Bilder und Trailer

Wann kommt Matrix 5 ins Kino?

Das Matrix-Sequel ist gerade erst in Entwicklung und hat noch kein offizielles Startdatum. Vor 2026 ist nicht mit dem Film zu rechnen.

Warner Matrix Resurrections

Wer spielt mit und wer steckt hinter dem Film?

Ob Keanu Reeves als Neo und Carrie-Anne Moss als Trinity zurückkehren, darf bezweifelt werden. Filmemacher Drew Goddard (Cabin in the Woods) will einen ganz eigenen Ansatz verfolgen, wie es laut Deadline zur Ankündigung von Seiten Warners hieß:

Drew [Goddard] kam mit einer neuen Idee zu Warner, von der wir alle glauben, sie wäre eine unglaubliche Weise, die Matrix-Welt fortzuführen, indem man ehrt, was Lana und Lilly [Wachwoski] vor über 25 Jahren begonnen haben, und dabei eine einzigartige Perspektive, basierend auf seiner eigenen Liebe für die Serie und Charaktere, anzubieten.

Da sind wir auch schon bei der größten Änderung für das Cyberpunk-Franchise: Lana und Lilly Wachowski, die Matrix-Erfinderinnen, sind nicht länger federführend und werden auch nicht auf dem Regiestuhl Platz nehmen. Lana wird lediglich als Executive Producer fungieren. Gemeinsam arbeiteten die Schwestern vor über 20 Jahren an:

Was ist die Handlung von Matrix 5?

Über Goddards "frischen Ansatz" ist bisher nichts bekannt. Erzählt werden könnte natürlich immer die Geschichte einer weiteren Neo-Anomalie in anderer Gestalt. Und auch eine Fortführung des zentralen Themas freie Wahl vs. Kontrolle ist denkbar.

Abseits der dreiteiligen Neo-Grundstory dekonstruierte Lana Wachowski mit Matrix Resurrections ihr Franchise 20 Jahre später. Weitere Ansätze jenseits der Hauptgeschichte lieferten die Kurzfilme der Anime-Compilation Animatrix von 2003.

Gibt es schon Bilder oder Trailer zu Matrix 5?

Nein, das Filmprojekt Matrix 5, das sicher noch einen offiziellen Titel wie Matrix Rebooted oder Matrix Reconstruction erhalten wird, ist noch im frühen Entwicklungsstadium. Sobald es Bilder oder Videos zum Film gibt, schlagen wir Alarm.