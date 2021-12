Das neue Gossip Girl jetzt auf RTL+: Das ist die Besetzung nach Serena, Blair und Chuck [Anzeige]

Gossip Girl ist zurück. Die neuen Intrigen könnt ihr aktuell auf RTL+ schauen und wir stellen euch die Besetzung vor, die das Erbe von Serena, Blair und Chuck antritt.

Große Liebe und noch größere Intrigen machten Gossip Girl zur einer extrem mitreißenden Teenie-Soap. Doch nun, neun Jahre nach dem Serien-Ende, ist die nächste Generation an der Reihe. Die neue Serie Gossip Girl lockt mit den dramatischen Wendungen des Originals und das in einer für das Jahr 2021 zeitgemäßen Aufmachung. Das zeigt sich besonders an der Besetzung und deren Figuren, die wir euch hier vorstellen.

Nach Serena, Chuck und Blair: Wer spielt wen in Gossip Girl auf RTL+?

Gossip Girl-Besetzung: Jordan Alexander spielt Julien Calloway

© Warner Bros. Television Studios Jordan Alexander

Julien Calloway ist die Serena van der Woodsen der neuen Gossip-Girl-Serie. In der exklusiven Privatschule Constance Billard in Manhattan ist sie die inoffizielle Königin. Die Influencerin war mit dem reichen Obie (Eli Brown) zusammen und ihre beste Freundin ist die nicht minder reiche Audrey (Emily Alyn Lind). Hinter Juliens glänzender Fassade steckt allerdings auch Unsicherheit.

Julien-Darstellerin Jordan Alexander war vor Gossip Girl in der Serie Sacred Lies zu sehen und hat sich eine Karriere als Singer-Songwriterin aufgebaut.

Gossip Girl-Besetzung: Whitney Peak spielt Zoya Lott

© Warner Bros. Television Studios Whitney Peak

Während Julien und ihre Freunde nichts anderes als den Reichtum kennen, stammt ihre Halbschwester Zoya (Whitney Peak) aus vergleichsweise einfachen Verhältnissen. Darin ähnelt sie Penn Badgleys Figur Dan aus dem Original.

Whitney Peak hatte ihre bisher größte Serien-Rolle als Judith in Chilling Adventures of Sabrina.

Gossip Girl-Besetzung: Eli Brown spielt "Obie" Bergman

© Warner Bros. Television Studios Eli Brown

Der Name sagt schon alles: Otto Bergmann IV alias Obie stammt aus einer reichen Dynastie und könnte kaum privilegierter leben. Trotzdem will Obie Gutes tun. Juliens Ex ist quasi eine Mischung aus Nate und Dan aus dem Original.

Schauspieler Eli Brown war erst dieses Jahr im Guy Ritchie-Thriller Cash Truck an der Seite von Jason Statham zu sehen.

Gossip Girl-Besetzung: Thomas Doherty spielt Max Wolfe

© Warner Bros. Television Studios Thomas Doherty

Thomas Doherty spielt den pansexuellen Verführer Max Wolfe. Er ist eine Art Chuck Bass fürs Jahr 2021, der durch seine Flirts manche Beziehung in die Krise stürzt.



Sein schottischer Darsteller Doherty arbeitet seit Kindertagen vor der Kamera. So spielte er eine der Hauptrollen in der Disney-Reihe Descendants.

Gossip Girl-Besetzung: Emily Alyn Lind spielt Audrey Hope

© Warner Bros. Television Studios Emily Alyn Lind

Blair Waldorf war bekanntlich besessen von Stil-Ikone Audrey Hepburn, ihre Nachfolgerin in Gossip Girl trägt das große Vorbild sogar im Namen: Audrey Hope. Die beste Freundin von Julien ist seit Langem in einer Beziehung mit Aki (Evan Mock), allerdings ist in Gossip Girl wenig für die Ewigkeit gemacht.

Gossip Girl-Besetzung: Evan Mock spielt "Aki" Menzies

© Warner Bros. Television Studios Evan Mock

Schauspielerin Emily Alyn Lind feierte mit sechs Jahren ihr Filmdebüt und trat seitdem in Doctor Sleeps Erwachen The Babysitter und Revenge auf.

Anders als Emily Alyn Lind hatte Evan Mock vor dem Gossip-Girl-Casting keinerlei Erfahrung in Serien oder Filmen gesammelt. Dafür machte er sich einen Namen als Model und Surfer (und sammelte über 900.000 Instagram-Follower:innen)

Seine Figur Aki wird vielfach als unschuldig beschrieben und eine wichtige Facette des Langzeit-Freundes von Audrey ist die Entdeckung seiner Sexualität.

Gossip Girl-Besetzung: Zión Moreno spielt Luna La

© Warner Bros. Television Studios Zión Moreno

Luna La steht an der Constance Billard im Schatten von Julien, würde aber trotzdem alles für ihre Freundin tun. Das betrifft auch das Einfädeln von Intrigen. Neulinge an der Privatschule haben es bei ihr ganz sicher nicht leicht.

Zión Moreno wurde in der mexikanischen Serie Control Z einem größeren Publikum bekannt. Genau wie ihre Gossip Girl-Figur ist Moreno eine Trans-Frau.



Gossip Girl-Besetzung: Savannah Lee Smith spielt Monet de Haan

© Warner Bros. Television Studios Savannah Lee Smith

Ihr Name klingt so edel wie ihre Herkunft: Monet de Haan hält verdammt viel von sich, aber wenig von Menschen, die ihr sagen, was sie tun soll. Die enge Freundin von Julien ist zugleich ihre PR-Fachfrau.

Schauspiel-Einsteigerin Savannah Lee Smith feiert in Gossip Girl ihr Debüt vor der Kamera und spielt mit der lesbischen Monet eine weitere Figur, die zur vielfältigen Vision des neuen Gossip Girl beiträgt.

Gossip Girl-Besetzung: Tavi Gevinson spielt Kate Heller

© Warner Bros. Television Studios Tavi Gevinson

Tavi Gevinsons Figur Kate Heller unterscheidet sich in einem Punkt von allen anderen, denn Kate ist eine Lehrerin an der Constance Billard. Außerdem wohnt Kate in Brooklyn und pendelt jeden Tag ins Zentrum des Reichtums von New York.

Tavi Gevinson wurde bereits als 12-jährige Fashion-Bloggerin eine Internet-Berühmtheit und wechselte später ins Schauspielfach.



Und was ist mit dem Gossip Girl persönlich?

In der Original-Serie lieh Veronica Mars-Star Kristen Bell der anonymen Plaudertasche ihre Stimme und ihre Fans können sich freuen: Auch in der neuen Gossip Girl-Serie spricht sie die Erzählerin.

Die komplette erste Staffel von Gossip Girl streamt ihr auf RTL+. Und wer das Original nachholen will, kann das auch tun. Alle sechs Staffeln stehen bei dem Streaming-Dienst zum Abruf bereit.