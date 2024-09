Der größte Western-Regisseur schlug seinem Star ins Gesicht und zerstörte damit eine jahrelange Freundschaft

Western-Meisterregisseur John Ford war für sein gnadenloses Verhalten an Filmsets bekannt. Durch eine Handgreiflichkeit ruinierte er zum Beispiel die Freundschaft mit einem großen Star.

Mittlerweile ist es kein Geheimnis mehr, dass der berühmte Western-Regisseur John Ford (Der schwarze Falke) am Set oftmals ein unausstehlicher Tyrann war. Während er Genre-Legende John Wayne zum Weinen brachte, beendete er die Freundschaft mit einem anderen Star durch eine alkoholisierte Handgreiflichkeit. Darüber schrieb der betroffene Schauspieler in seiner Autobiografie.

John Ford schlug Henry Fonda bei Kriegsfilmdreh ins Gesicht

Collider hat die Story aufgegriffen, in der Henry Fonda (Spiel mir das Lied vom Tod) in seinem Buch My Life über den Dreh des Kriegsdramas Keine Zeit für Heldentum von Ford schrieb. Zum Zeitpunkt der Produktion soll der Regisseur schon stark alkoholabhängig gewesen und seine Laune am Set dementsprechend aggressiv gewesen sein.

An einem Tag ist Fonda nach einem schwierigen Dreh in Fords Büro gegangen, um ihm zu sagen, dass er verstehen würde, dass der Regisseur nicht mit der Arbeit zufrieden sei. Nachdem Fonda erklärte, er sei selbst nicht zufrieden gewesen, soll der Regisseur aus seinem Stuhl gesprungen, auf ihn zugegangen und ihm direkt ins Gesicht geschlagen haben. Fonda soll sich geduckt und vom Arm getroffen worden sein, woraufhin er zurückfiel und gegen einen Wasserspender stolperte, der dadurch kaputt ging.

Schaut hier einen Trailer zu Keine Zeit für Heldentum:

Keine Zeit für Heldentum - Trailer (Englisch)

Die anschließende Entschuldigung des Regisseurs soll Fonda nicht mehr interessiert haben. Die jahrelange Freundschaft zwischen beiden Männern, die zuvor gemeinsam Filme wie Faustrecht der Prärie oder Bis zum letzten Mann drehten, war zerstört. Ford musste bei der Produktion von Keine Zeit für Heldentum sogar als Regisseur ersetzt werden, da er aufgrund seines übermäßigen Alkoholkonsums kaum noch arbeitsfähig war.

Darum geht es im Kriegsdrama Keine Zeit für Heldentum

Die Handlung des Films spielt kurz vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Crew eines US-Marinefrachters leidet unter den täglichen Schikanen des schlecht gelaunten Kapitäns, während sich der erste Offizier Leutnant Roberts (Fonda) nach einem Fronteinsatz sehnt. Als er für seine Mannschaft einen Landgang durchsetzt, wird er auf einen Lenkwaffenzerstörer versetzt.

Keine Zeit für Heldentum streamt derzeit nirgends in einer Flat. Wenn ihr das Kriegsdrama schauen wollt, könnt ihr den Film zum Beispiel bei Amazon Prime leihen oder kaufen.